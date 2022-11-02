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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

02.11.2022 18:25
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/11/2022
Karar Sayısı
32
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN  KARAR TARİHİ:   02.11.2022 KARAR SAYISI:   2022.32 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1.SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Şirketimizin, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, Denge Yatırım Holding A.Ş.Yönetim Kurulu'nun incelemesinden geçmiş konsolide Denge Yatırım Holding A.Ş. finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporumuz ektedir.
a) 30.09.2022 tarihli  konsolide  Denge Yatırım Holding A.Ş. finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ait konsolide  Denge Yatırım Holding  A.Ş. finansal tablolarının ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide  Denge Yatırım Holding  A.Ş. finansal tablolarının, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
Saygılarımızla,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 YÖNETİM KURULU                  YÖNETİM KURULU           YÖNETİM KURULU ÜYESİ
       BAŞKANI                       BAŞKAN YARDIMCISI                                                                                    ERDAL KILIÇ                     RAMADAN KUMOVA                    CENK MERİÇ                                                                              BAĞIMSIZ YÖNETİM KULU ÜYESİ           BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
       PROF.DR. OĞUZ ATALAY                        PROF.DR.  MEHMET TANYAŞ                                        



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076361


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