***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
10.08.2021 16:12
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 50.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 250.000.000,00 TL bedelli artırılarak 300.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 09.08.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 4.415.611,995 TL olup, kalan paylar 13.08.2021 – 16.08.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Marbaş Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin (www.dengeholding.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.marbasmenkul.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956932
BIST
16:271.441
En Yüksek
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|Açılış
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483,82
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:27
|KARYE
|11,88
|104.124.578
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.003.593
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.409.642
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.726.203
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|54.133.169
|% -9,93
|
|DYOBY
|11,40
|128.886.545
|% -9,88
|
|IDGYO
|4,03
|1.922.274
|% -9,84
|
|MRSHL
|242,60
|3.872.212
|% -8,63
|
|CMBTN
|218,10
|12.459.996
|% -7,51
|
|SISE
|8,34
|1.116.991.802
|% 1,96
|
|EREGL
|19,76
|1.105.871.779
|% -3,70
|
|GARAN
|9,18
|1.012.200.066
|% 0,44
|
|GENIL
|15,45
|869.936.163
|% 8,04
|
|KRDMD
|7,99
|695.292.665
|% 0,25
|
|YKBNK
|2,49
|423.552.296
|% 2,05
|
|SISE
|8,34
|1.116.991.802
|% 1,96
|
|GARAN
|9,18
|1.012.200.066
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,87
|190.682.326
|% 0,54
|
|KRDMD
|7,99
|695.292.665
|% 0,25
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6193
|8,6219
|% -0,19
|
|Euro
|10,0999
|10,1051
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,8938
|11,9534
|% -0,22
|
|Frank
|9,2995
|9,3555
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2905
|2,3020
|% -0,21
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-1,91
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|3.180
|3.228
|-29,00
|
|Tam
|3.161
|3.241
|-29,48
|
|Yarım
|1.528
|1.568
|-14,26
|
|Çeyrek
|766
|784
|-7,14
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,61
|69,61
|0,57
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Seans Raporu
16:27
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16:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 86 artarak (% 0.64 ) 1, 548
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16:39XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 11, 676.00 milyon TL de
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16:37DERHL
Yüzde 4.50 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 519, 685 adet işlem
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16:36VERTU
Yüzde 7.40 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 636, 687 adet işlem
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16:34XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 11, 554.00 milyon TL de