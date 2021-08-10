***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 50.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 250.000.000,00 TL bedelli artırılarak 300.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 09.08.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 4.415.611,995 TL olup, kalan paylar 13.08.2021 – 16.08.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Marbaş Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin (www.dengeholding.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.marbasmenkul.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956932BIST