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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

24.08.2022 13:00
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bu gün (24.08.2022) tarihinde yapılan toplantısında 1- Denetimden Sorumlu Komite'ye Sn.Prof.Dr. Oğuz ATALAY'ın Başkan, Sn.Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ'ın üye olarak seçilmesine,  2- Riskin Erken Saptanması Komitesine Sn.Prof.Dr. Oğuz ATALAY'ın Başkan, Sn.Prof.Dr.Mehmet TANYAŞ'ın üye olarak seçilmesine,
3- Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sn.Prof.Dr.Oğuz ATALAY'ın BAşkan, Sn.Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ'ın üye olarak seçilmesine, Yönetim kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyrulur. Bağımsızlık Beyanı ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057959


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