***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.08.2022 13:00
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bu gün (24.08.2022) tarihinde yapılan toplantısında 1- Denetimden Sorumlu Komite'ye Sn.Prof.Dr. Oğuz ATALAY'ın Başkan, Sn.Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ'ın üye olarak seçilmesine, 2- Riskin Erken Saptanması Komitesine Sn.Prof.Dr. Oğuz ATALAY'ın Başkan, Sn.Prof.Dr.Mehmet TANYAŞ'ın üye olarak seçilmesine,
3- Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sn.Prof.Dr.Oğuz ATALAY'ın BAşkan, Sn.Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ'ın üye olarak seçilmesine, Yönetim kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyrulur. Bağımsızlık Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057959
BIST
14:343.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,76
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
14:3418,1567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0471
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
14:3418,0359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0318
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
14:341.017,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 1.017,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler14:34
|HKTM
|17,71
|3.071.923
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|8.887.444
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|31.266.288
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,77
|3.949.002
|% 9,96
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|SANFM
|16,79
|30.101.595
|% -7,24
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|70,45
|7.806.359.709
|% 3,91
|
|YKBNK
|6,17
|2.581.009.982
|% -1,75
|
|ISCTR
|8,23
|2.338.461.606
|% 0,37
|
|AKBNK
|11,30
|2.321.353.897
|% -1,57
|
|GARAN
|23,96
|2.035.429.190
|% 3,81
|
|YKBNK
|6,17
|2.581.009.982
|% -1,75
|
|EKGYO
|3,96
|1.436.542.013
|% -0,25
|
|ISCTR
|8,23
|2.338.461.606
|% 0,37
|
|ALBRK
|2,35
|652.172.451
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,30
|2.321.353.897
|% -1,57
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1481
|18,1567
|% 0,26
|
|Euro
|18,0227
|18,0359
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,3232
|21,4301
|% -0,20
|
|Frank
|18,7678
|18,8809
|% 0,32
|
|Riyal
|4,8165
|4,8407
|% 0,17
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-3,25
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,10
|
|Cumhuriyet
|6.793
|6.896
|-22,00
|
|Tam
|6.838
|6.888
|-28,00
|
|Yarım
|3.332
|3.368
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.683
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,95
|
Seans Raporu
14:34
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-
14:49DOGUB
Yüzde 9.97 oranında artışla 6.51 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 003, 626 adet işlem
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14:48PRKME
Yüzde 6.67 oranında artışla 10.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 441, 470 adet işlem
-
14:47IDGYO
Yüzde 5.97 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 222, 018 adet işlem
-
14:46XU100
Endeks 3, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 43, 237.00 milyon TL de
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14:46GSDDE
Yüzde 7.66 oranında artışla 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 139, 746 adet işlem