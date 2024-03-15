***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bu gün (15.03.2024) tarihinde yapılan toplantısında 1-Denetimden Sorumlu Komite'ye Sn.Prof.Dr.Mehmet TANYAŞ'ın Başkan, Sn.Alp Eren YAPRAK'ın üye olarak seçilmesine, 2-Riskin Erken Saptanması Komitesine Sn.Prof.Dr.Mehmet TANYAŞ'ın Başkan, Sn.Alp Eren YAPRAK'ın üye olarak seçilmesine, 3-Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sn.Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ'ın BAşkan, Sn.Alp Eren YAPRAK'ın üye olarak seçilmesine, Yönetim kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259310BIST