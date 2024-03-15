***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
15.03.2024 18:19
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bu gün (15.03.2024) tarihinde yapılan toplantısında 1-Denetimden Sorumlu Komite'ye Sn.Prof.Dr.Mehmet TANYAŞ'ın Başkan, Sn.Alp Eren YAPRAK'ın üye olarak seçilmesine, 2-Riskin Erken Saptanması Komitesine Sn.Prof.Dr.Mehmet TANYAŞ'ın Başkan, Sn.Alp Eren YAPRAK'ın üye olarak seçilmesine, 3-Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sn.Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ'ın BAşkan, Sn.Alp Eren YAPRAK'ın üye olarak seçilmesine, Yönetim kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259310
BIST
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18:058.829
En Düşük
|Değişim
|: -0,62%
|| -54,82
|Açılış
|: 8.902
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|Önceki Kapanış
|: 8.884
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8.796
En Yüksek
8.908
18:0532,2038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0742
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
18:0535,1127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 35,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
18:052.237,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,22
|Açılış
|: 2.237,09
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|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
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2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OBAMS
|55,00
|3.583.408.586
|% 10,00
|
|DOBUR
|196,10
|80.068.272
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|375.375.174
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|83.995.523
|% 9,97
|
|YAPRK
|394,25
|150.444.880
|% 9,97
|
|FONET
|31,20
|59.314.538
|% -9,98
|
|ERSU
|21,30
|37.107.254
|% -9,97
|
|MIPAZ
|92,50
|198.353.360
|% -9,67
|
|DGATE
|47,00
|40.215.936
|% -9,09
|
|KLRHO
|48,34
|189.294.083
|% -8,62
|
|THYAO
|270,25
|8.285.067.417
|% -0,55
|
|REEDR
|57,80
|5.624.860.533
|% 1,14
|
|OBAMS
|55,00
|3.583.408.586
|% 10,00
|
|MIATK
|70,15
|3.532.868.638
|% -1,20
|
|ASTOR
|101,40
|3.329.779.622
|% -3,61
|
|ISCTR
|10,24
|1.813.336.515
|% -1,44
|
|ZOREN
|5,13
|524.036.254
|% -0,58
|
|EKGYO
|10,78
|1.052.130.838
|% -1,10
|
|REEDR
|57,80
|5.624.860.533
|% 1,14
|
|YKBNK
|22,04
|1.973.518.396
|% 1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1955
|32,2038
|% 0,23
|
|Euro
|35,0976
|35,1127
|% 0,01
|
|Sterlin
|41,4983
|41,7063
|% 0,44
|
|Frank
|36,8679
|37,0527
|% 0,57
|
|Riyal
|8,6867
|8,7303
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,38
|25,41
|% 0,66
|
|Platin
|941,47
|943,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.085,83
|1.087,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,22
|85,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,00
|2.162,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KUTPO
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 83.95 lira fiyatla işlem gören hissede 639, 934 adet işlem
-
17:58KLRHO
Yüzde -9.00 oranında düşüşle 48.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 464, 072 adet işlem
-
17:56ULUSE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 175.60 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 224 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 77 kaybederek (% -0.63 ) 7, 724
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, CATES, VRGYO, IZINV, OBAMS, PEGYO, ALVES, DOBUR, ARTMS, SODSN