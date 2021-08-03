***DENGE* *JANTS* *SODSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
03.08.2021 16:54
***DENGE******JANTS******SODSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler DENGE, JANTS, SODSN
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
DENGE 1 DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E YASEMİN BABAN 250.000,000
JANTS 2 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ŞENOL ONAY 1.685,400
SODSN 3 SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş. E ÜLKER KİLECİ 11.500,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954473
BIST
17:401.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,19
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
17:408,4695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0646
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4777
En Düşük
8,3721
17:4010,0393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0597
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0564
En Düşük
9,9509
17:40493,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,33
|Açılış
|: 493,38
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler17:38
|ISGSY
|10,67
|36.155.444
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|3.614.263
|% 9,99
|
|PENTA
|40,34
|43.803.597
|% 9,98
|
|EDATA
|16,31
|182.989.321
|% 9,98
|
|KTSKR
|29,30
|10.490.616
|% 9,98
|
|METUR
|4,98
|192.428.638
|% -9,95
|
|DGGYO
|8,43
|2.878.359
|% -5,07
|
|KGYO
|8,37
|29.990.214
|% -4,89
|
|ITTFH
|1,64
|65.813.477
|% -4,09
|
|CEOEM
|8,33
|23.266.012
|% -3,48
|
|GARAN
|9,12
|2.168.412.379
|% 2,93
|
|THYAO
|12,68
|702.502.520
|% 0,40
|
|AKBNK
|5,43
|604.364.506
|% 1,50
|
|KRDMD
|7,88
|525.683.450
|% 1,16
|
|KOZAL
|105,80
|482.630.756
|% 1,05
|
|GARAN
|9,12
|2.168.412.379
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,45
|383.273.255
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,39
|164.403.453
|% 4,51
|
|AKBNK
|5,43
|604.364.506
|% 1,50
|
|ODAS
|1,36
|117.406.092
|% 2,26
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4664
|8,4690
|% 0,76
|
|Euro
|10,0179
|10,0485
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,7420
|11,8009
|% 0,74
|
|Frank
|9,3057
|9,3617
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2510
|2,2623
|% 0,78
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,29
|
|Altın Gr.
|494
|494
|4,83
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,47
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,04
|
|B. Petrol
|70,84
|70,84
|-1,57
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:49SELGD
Yüzde 4.19 oranında artışla 4.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 558, 679 adet işlem
-
17:48AYDEM
Yüzde 5.00 oranında artışla 7.14 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 121, 048 adet işlem
-
17:47KUYAS
Yüzde 7.72 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 301, 584 adet işlem
-
17:46TGSAS
Yüzde 6.01 oranında artışla 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 270, 878 adet işlem
-
17:45XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 12, 618.00 milyon TL de