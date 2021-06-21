***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu









***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayırİlgili Şirketler DENGEAçıklamalar Denge Yatırım Holding A.Ş ile ilgili olarak ACK Global Gayrimenkul İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş adına vekaleten Av.Bircesu Mert Kaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943265BIST