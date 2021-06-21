***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu
21.06.2021 16:47
***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DENGE
Açıklamalar Denge Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili olarak Sadi Ayaz adına vekaleten Av.Halil İbrahim Turan tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943406
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.388
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|Önceki Kapanış
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1.399
En Düşük
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18:058,7660
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:0510,4557
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|: 502,76
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504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|372,90
|12.546.890
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,29
|20.152.919
|% 10,00
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,69
|15.386.616
|% 10,00
|
|OZBAL
|10,12
|8.006.600
|% 10,00
|
|TRILC
|30,78
|171.153.918
|% -10,00
|
|METUR
|6,39
|63.966.332
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|192.962.157
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|842.825
|% -9,98
|
|DENGE
|3,31
|792.160
|% -9,81
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,34
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 3,40
|
|EREGL
|18,19
|615.119.324
|% 2,25
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 3,40
|
|YKBNK
|2,16
|375.934.010
|% 0,47
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,37
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,34
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7642
|8,7659
|% 0,33
|
|Euro
|10,4500
|10,4558
|% 0,85
|
|Sterlin
|12,1743
|12,2354
|% 1,21
|
|Frank
|9,5130
|9,5703
|% 0,88
|
|Riyal
|2,3311
|2,3428
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|18,76
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,14
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,07
|
|B. Petrol
|74,82
|74,82
|1,31
|