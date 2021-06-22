***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu









***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )Yapılan açıklama düzeltme mi? EvetKonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 21.06.2021İlgili Şirketler DENGEAçıklamalar Denge Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili olarak Sadi Ayaz adına vekaleten Av.Halil İbrahim Turan tarafından Kuruluşumuza gönderilen düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943502BIST