***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu
22.06.2021 10:39
***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 21.06.2021
İlgili Şirketler DENGE
Açıklamalar Denge Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili olarak Sadi Ayaz adına vekaleten Av.Halil İbrahim Turan tarafından Kuruluşumuza gönderilen düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943502
BIST
11:061.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.397
11:068,7611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0089
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7984
En Düşük
8,7374
11:0610,4265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0306
|Açılış
|: 10,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,4076
11:06500,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,08
|Açılış
|: 500,73
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler11:06
|TKURU
|168,40
|5.094.676
|% 9,99
|
|VAKFN
|10,57
|68.531.109
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|20.682.602
|% 9,98
|
|EUYO
|4,22
|1.839.317
|% 9,90
|
|VKFYO
|6,67
|9.995.924
|% 9,88
|
|EKIZ
|5,50
|36.498
|% -7,25
|
|BERA
|14,20
|223.843.601
|% -6,82
|
|METUR
|6,01
|12.599.526
|% -5,95
|
|BOBET
|5,95
|242.683.906
|% -5,10
|
|MZHLD
|41,00
|492.272
|% -4,30
|
|THYAO
|14,82
|670.211.484
|% 1,58
|
|BOBET
|5,95
|242.683.906
|% -5,10
|
|BERA
|14,20
|223.843.601
|% -6,82
|
|KOZAL
|121,70
|176.314.463
|% 0,75
|
|EKGYO
|2,13
|171.669.722
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|171.669.722
|% 0,00
|
|THYAO
|14,82
|670.211.484
|% 1,58
|
|BOBET
|5,95
|242.683.906
|% -5,10
|
|YKBNK
|2,16
|65.602.055
|% 0,00
|
|GARAN
|8,22
|168.969.588
|% 0,37
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7574
|8,7611
|% -0,10
|
|Euro
|10,4229
|10,4265
|% -0,29
|
|Sterlin
|12,1231
|12,1839
|% -0,50
|
|Frank
|9,4826
|9,5398
|% -0,34
|
|Riyal
|2,3288
|2,3405
|% -0,12
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-6,29
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,03
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,69
|74,69
|-0,21
|
Seans Raporu
11:06
daha fazla
-
11:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 28 kaybederek (% -0.08 ) 1, 513
-
11:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, THYAO
-
11:19XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 3, 482.00 milyon TL de
-
11:19METUR
Yüzde -5.95 oranında düşüşle 6.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 059, 991 adet işlem
-
11:18METUR
Yüzde -5.32 oranında düşüşle 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 819, 992 adet işlem