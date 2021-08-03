***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu
03.08.2021 15:28
***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DENGE
Açıklamalar Denge Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili olarak Mustafa Demirhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954413
BIST
15:401.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,59
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
15:408,4127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0648
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4196
En Düşük
8,2921
15:4010,0081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0850
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0232
En Düşük
9,8542
15:40488,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,76
|Açılış
|: 488,49
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
488,53
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler15:40
|IDGYO
|3,63
|11.660.617
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.048.418
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|35.506.358
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|34.431.961
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|25.437.512
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|194.665.520
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,45
|146.243.564
|% -6,63
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|MEGAP
|6,23
|28.346.170
|% -5,32
|
|GARAN
|8,74
|1.066.027.379
|% 2,22
|
|EREGL
|20,04
|753.726.576
|% 1,73
|
|SISE
|7,78
|742.190.904
|% 0,78
|
|YKBNK
|2,44
|592.890.939
|% 0,83
|
|THYAO
|12,75
|463.306.296
|% -0,93
|
|YKBNK
|2,44
|592.890.939
|% 0,83
|
|GARAN
|8,74
|1.066.027.379
|% 2,22
|
|ODAS
|1,32
|138.665.476
|% 0,76
|
|KARSN
|4,07
|397.884.933
|% -1,21
|
|SISE
|7,78
|742.190.904
|% 0,78
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4106
|8,4127
|% 0,78
|
|Euro
|10,0028
|10,0081
|% 0,86
|
|Sterlin
|11,6574
|11,7158
|% 0,86
|
|Frank
|9,2630
|9,3188
|% 0,85
|
|Riyal
|2,2329
|2,2441
|% 0,62
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-2,28
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|4,00
|
|Tam
|3.218
|3.300
|8,14
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|3,94
|
|Çeyrek
|780
|798
|1,97
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,84
|0,02
|
|B. Petrol
|71,88
|71,88
|-1,01
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, EREGL, BIMAS
-
15:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 63 artarak (% 0.46 ) 1, 241
-
15:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, DAGI, VKING, KTSKR, IDGYO, AGYO, DAGHL
-
15:54
EMKEL, KTSKR, SELGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:54
BAYRK, MEGAP, SNKRN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında