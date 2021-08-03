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***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu

03.08.2021 15:28



***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DENGE

Açıklamalar Denge Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili olarak Mustafa Demirhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954413


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Çeyrek 780 798 1,97  
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Gümüş Gr. 6,84 6,84 0,02  
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