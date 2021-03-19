***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.03.2021 09:03
***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DENGE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erdal Kılıç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919154
BIST
10:301.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -11,64
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
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1.550
En Düşük
1.538
10:307,2951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
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|Açılış
|: 7,3800
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|Önceki Kapanış
|: 7,5100
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7,3636
En Düşük
7,2881
10:308,7093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0291
|Açılış
|: 8,8000
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|Önceki Kapanış
|: 8,9450
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8,7866
En Düşük
8,7002
10:30409,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,77
|Açılış
|: 409,58
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|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
406,51
BIST En Aktif Hisseler10:29
|ARSAN
|10,13
|8.081.522
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|53.449.698
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|171.793
|% 9,64
|
|VESTL
|31,66
|171.296.617
|% 8,57
|
|CLEBI
|356,90
|102.226.476
|% 8,15
|
|VAKKO
|14,26
|6.368.875
|% -9,97
|
|ULAS
|5,70
|3.584.188
|% -8,65
|
|EKIZ
|6,45
|14.190
|% -7,73
|
|SNKRN
|38,00
|202.730
|% -7,18
|
|SANKO
|13,59
|30.572.279
|% -5,56
|
|THYAO
|14,15
|304.605.490
|% 1,51
|
|FROTO
|208,70
|235.226.306
|% -1,56
|
|ODAS
|3,81
|180.983.554
|% -5,22
|
|SISE
|7,83
|175.418.891
|% 0,00
|
|VESTL
|31,66
|171.296.617
|% 8,57
|
|ODAS
|3,81
|180.983.554
|% -5,22
|
|TSKB
|1,67
|59.834.241
|% -1,76
|
|SKBNK
|1,31
|41.687.537
|% -2,24
|
|GSRAY
|4,69
|128.818.661
|% 3,76
|
|IHLGM
|1,12
|28.110.025
|% -1,75
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2878
|7,2944
|% -0,39
|
|Euro
|8,6998
|8,7071
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,1501
|10,2010
|% -0,17
|
|Frank
|7,8523
|7,8996
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9413
|1,9511
|% -0,24
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|6,09
|
|Altın Gr.
|410
|410
|1,49
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,02
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|-0,11
|