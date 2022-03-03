Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

03.03.2022 13:39
***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DENGE

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ramadan Kumova tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006776


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:502.012
Değişim :  1,32% |  26,16
Açılış :  2.009  
Önceki Kapanış :  1.986  
En Yüksek
2.025 En Düşük
2.009
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 374,00 16.117.340 % 10,00  
ISKUR 1.206.975,00 1.206.975 % 10,00  
OZGYO 2,00 36.103.401 % 9,89  
EUHOL 3,50 2.115.027 % 9,37  
KOZAL 127,70 866.970.175 % 8,96  
daha fazla
14:48 Alış Satış %  
Dolar 14,1374 14,1455 % 0,40  
Euro 15,6821 15,7052 % -0,03  
Sterlin 18,8371 18,9316 % 0,08  
Frank 15,2988 15,3910 % 0,34  
Riyal 3,7570 3,7758 % 0,34  
daha fazla
14:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.937 1.937 11,48  
Altın Gr. 879 879 6,84  
Cumhuriyet 5.830 5.918 14,00  
Tam 5.803 5.948 21,45  
Yarım 2.805 2.877 10,37  
Çeyrek 1.407 1.439 5,19  
Gümüş.Ons 25,35 25,38 0,09  
Gümüş Gr. 11,52 11,54 0,09  
B. Petrol 115 115 2,45  
Seans Raporu 14:48
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru