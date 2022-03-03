***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.03.2022 14:29
***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DENGE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Veysi Kaynak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006795
BIST
14:172.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 33,48
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
14:1714,1420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0522
|Açılış
|: 14,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
14:1715,7277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0185
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
14:17879,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,75
|Açılış
|: 879,02
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
880,15
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler14:16
|PKENT
|374,00
|14.854.823
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,00
|35.805.411
|% 9,89
|
|EUHOL
|3,50
|2.115.027
|% 9,37
|
|KOZAL
|127,50
|834.291.884
|% 8,79
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|AKFGY
|3,40
|63.471.775
|% -5,82
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|KONKA
|10,62
|115.597.808
|% -4,15
|
|HLGYO
|1,63
|31.127.932
|% -4,12
|
|KRDMD
|13,43
|2.258.672.730
|% 4,43
|
|THYAO
|25,96
|1.624.237.648
|% -0,08
|
|ASELS
|24,20
|1.490.977.015
|% 5,40
|
|EREGL
|35,72
|1.129.553.444
|% 3,60
|
|KOZAL
|127,50
|834.291.884
|% 8,79
|
|KRDMD
|13,43
|2.258.672.730
|% 4,43
|
|YKBNK
|3,66
|322.114.708
|% 0,27
|
|PETKM
|7,82
|609.862.897
|% 2,36
|
|GARAN
|11,67
|743.045.042
|% 0,43
|
|ASELS
|24,20
|1.490.977.015
|% 5,40
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1321
|14,1427
|% 0,38
|
|Euro
|15,6822
|15,7145
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,8480
|18,9425
|% 0,14
|
|Frank
|15,3047
|15,3969
|% 0,38
|
|Riyal
|3,7555
|3,7744
|% 0,31
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|9,39
|
|Altın Gr.
|879
|879
|6,55
|
|Cumhuriyet
|5.830
|5.918
|14,00
|
|Tam
|5.803
|5.948
|21,45
|
|Yarım
|2.805
|2.877
|10,37
|
|Çeyrek
|1.407
|1.439
|5,19
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,09
|
|B. Petrol
|115
|115
|2,19
|