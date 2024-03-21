***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.03.2024 10:15
***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DENGE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erdal Kılıç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260901
BIST
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11:459.096
En Düşük
|Değişim
|: 1,57%
|| 140,67
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.036
En Yüksek
9.100
11:4532,4254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0540
|Açılış
|: 33,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
32,1800
11:4535,4365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0533
|Açılış
|: 35,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
35,2593
11:452.291,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.291,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.267,37
BIST En Aktif Hisseler11:42
|RYSAS
|35,22
|25.023.611
|% 9,99
|
|EKIZ
|78,70
|1.831.585
|% 9,99
|
|DIRIT
|17,50
|914.953
|% 9,99
|
|FMIZP
|339,25
|64.486.300
|% 9,97
|
|PKART
|83,30
|85.980.096
|% 9,97
|
|QNBFL
|154,80
|8.114.152
|% -10,00
|
|KSTUR
|7.772,50
|7.780.273
|% -9,99
|
|PEKGY
|17,42
|344.687.588
|% -9,97
|
|BRMEN
|6,98
|1.151.763
|% -9,94
|
|BEGYO
|4,75
|648.418.174
|% -9,87
|
|THYAO
|284,25
|3.962.753.287
|% 2,16
|
|MOGAN
|22,54
|2.153.222.466
|% 4,64
|
|ASELS
|58,15
|2.067.300.581
|% 3,93
|
|YKBNK
|24,80
|1.781.462.231
|% 1,64
|
|TUPRS
|174,90
|1.312.301.338
|% 1,80
|
|BEGYO
|4,75
|648.418.174
|% -9,87
|
|MOGAN
|22,54
|2.153.222.466
|% 4,64
|
|EKGYO
|10,98
|951.499.896
|% 1,95
|
|ZOREN
|5,66
|467.887.251
|% 1,07
|
|YKBNK
|24,80
|1.781.462.231
|% 1,64
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4215
|32,4237
|% 0,16
|
|Euro
|35,3497
|35,4188
|% 0,10
|
|Sterlin
|42,1293
|42,3405
|% -0,36
|
|Frank
|36,8397
|37,0243
|% -1,20
|
|Riyal
|8,8035
|8,8476
|% -0,15
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,44
|25,48
|% 0,66
|
|Platin
|908,95
|912,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,94
|1.028,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,29
|86,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.200,33
|2.200,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:42
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11:57MOGAN
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11:55BRYAT
Yüzde 4.73 oranında artışla 3, 822.50 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 249 adet işlem
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11:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 160, 42 artarak (% 1.67 ) 9, 741
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11:54XU100
Endeks 9, 090 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 33, 262.00 milyon TL de
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11:54BRYAT
Yüzde 4.66 oranında artışla 3, 820.00 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 161 adet işlem