***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.03.2024 12:59
***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DENGE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ramadan Kumova tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260949
BIST
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14:069.084
En Düşük
|Değişim
|: 1,43%
|| 128,40
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.036
En Yüksek
9.106
14:0632,1412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,2302
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
32,0597
14:0635,1991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,1841
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
35,0402
14:062.292,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 19,01
|Açılış
|: 2.292,88
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.267,37
BIST En Aktif Hisseler14:04
|QNBFL
|189,20
|23.477.948
|% 10,00
|
|RYSAS
|35,22
|28.079.650
|% 9,99
|
|EKIZ
|78,70
|4.200.219
|% 9,99
|
|ELITE
|53,25
|104.322.384
|% 9,98
|
|PKART
|83,30
|89.188.812
|% 9,97
|
|PEKGY
|17,42
|400.376.210
|% -9,97
|
|CASA
|99,75
|10.511.001
|% -9,97
|
|AKYHO
|6,34
|167.393.484
|% -9,94
|
|DERHL
|10,51
|161.506.235
|% -9,79
|
|BRMEN
|7,00
|3.164.556
|% -9,68
|
|THYAO
|281,50
|7.183.436.726
|% 1,17
|
|YKBNK
|24,98
|3.222.511.718
|% 2,38
|
|MOGAN
|22,30
|3.123.683.294
|% 3,53
|
|ASELS
|57,70
|2.989.450.052
|% 3,13
|
|VESTL
|85,75
|1.823.298.849
|% 9,94
|
|BEGYO
|4,85
|1.018.913.057
|% -7,97
|
|EKGYO
|10,68
|1.555.115.327
|% -0,84
|
|MOGAN
|22,30
|3.123.683.294
|% 3,53
|
|YKBNK
|24,98
|3.222.511.718
|% 2,38
|
|ZOREN
|5,56
|694.746.005
|% -0,71
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1272
|32,1536
|% -0,67
|
|Euro
|35,1703
|35,2358
|% -0,42
|
|Sterlin
|42,1038
|42,3149
|% -0,42
|
|Frank
|36,9515
|37,1367
|% -0,90
|
|Riyal
|8,7978
|8,8419
|% -0,22
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,45
|25,48
|% 0,66
|
|Platin
|911,45
|912,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,82
|1.010,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,80
|85,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.207,10
|2.207,47
|% 0,66
|