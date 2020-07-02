***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
02.07.2020 19:46
***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda,aşağıdaki tabloda yer alan şahıs hakkında
A) 6362 sayılı SPKn'nun 106 ncı maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,
B) Kurulun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, 2 yıl süreyle borsalarda geçici işlem yapma yasağı getirilmesine
karar verilmiştir.
Adı Soyadı
MKK Sicil No
Eren KARACAN 13928536
Karar 2020/41 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854242
BIST
18:05116.908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.592,79
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
18:056,8547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
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6,8591
En Düşük
6,8420
18:057,7061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 7,7400
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|Önceki Kapanış
|: 7,7200
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En Düşük
7,6928
18:05391,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
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|Açılış
|: 391,65
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
392,22
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|14,41
|55.102.890
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.091.591
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.811.067
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,79
|12.238.907
|% 9,99
|
|BIZIM
|21,14
|402.077.950
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|1.219.661
|% -9,86
|
|CEOEM
|4,29
|107.504.200
|% -5,92
|
|ULAS
|5,13
|6.132.446
|% -5,35
|
|AKMGY
|38,20
|15.673.647
|% -4,31
|
|UMPAS
|0,75
|128.788
|% -3,85
|
|GARAN
|8,36
|1.314.082.486
|% 0,72
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ISFIN
|4,29
|1.043.479.714
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|THYAO
|12,26
|921.381.248
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|IEYHO
|1,02
|377.389.425
|% 9,68
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ALBRK
|1,76
|467.164.147
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|822.222.089
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5175
|8,5603
|% 0,00
|
|Frank
|7,2164
|7,2599
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8214
|1,8305
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|7,62
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,74
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.558
|11,20
|
|Tam
|2.611
|2.625
|11,50
|
|Yarım
|1.268
|1.284
|5,60
|
|Çeyrek
|634
|643
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,02
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,61
|42,61
|0,58
|