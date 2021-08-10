***DENGE* *KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
10.08.2021 09:05
***DENGE******KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DENGE, KUYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956654
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
0
En Düşük
0
18:058,6546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0163
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6717
En Düşük
8,5837
18:0510,1911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0299
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,1911
En Düşük
10,1374
18:05482,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,32
|Açılış
|: 482,51
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,54
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMART
|5,77
|1.189.367
|% 0,00
|
|SAYAS
|24,18
|12.789.960
|% 0,00
|
|SAMAT
|4,28
|14.166.137
|% 0,00
|
|SASA
|29,10
|284.290.899
|% 0,00
|
|ALMAD
|1,89
|577.305
|% 0,00
|
|SMART
|5,77
|1.189.367
|% 0,00
|
|SAYAS
|24,18
|12.789.960
|% 0,00
|
|SAMAT
|4,28
|14.166.137
|% 0,00
|
|SASA
|29,10
|284.290.899
|% 0,00
|
|ALMAD
|1,89
|577.305
|% 0,00
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% 0,00
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,97
|767.296.739
|% 0,00
|
|THYAO
|12,79
|715.488.064
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% 0,00
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% 0,00
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6496
|8,6547
|% 0,19
|
|Euro
|10,1594
|10,1694
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9349
|11,9947
|% 0,13
|
|Frank
|9,3561
|9,4125
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2989
|2,3105
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,23
|
|Altın Gr.
|482
|482
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|69,86
|69,86
|0,82
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AGYO
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 119, 466 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 45 kaybederek (% -0.19 ) 1, 266
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, BRYAT, RODRG, GENIL, DAGI, SNKRN, PENTA, CANTE, SELGD, EDATA
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EDIP, ISGSY, FADE