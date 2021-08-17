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***DENGE* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

17.08.2021 13:03



***DENGE******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

   Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 50.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %500 oranında 250.000.000 TL artırılarak, 50.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilen 250.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı 08.07.2021–09.08.2021 tarihleri arasında 30 gün süreyle gerçekleştirilmiştir.
Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 4.415.611,995  TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 13.08.2021 tarihinde tamamlanmış olup, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa`da satışa sunulan 4.415.611,995 TL nominal değerli payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
BÜLENT AYAZ 4.415.611 % 100 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958572


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Altın Gr. 485 486 -0,36  
Cumhuriyet 3.223 3.271 -4,00  
Tam 3.207 3.288 0,03  
Yarım 1.550 1.591 0,01  
Çeyrek 778 795 0,01  
Gümüş.Ons 23,88 23,92 0,06  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 -0,02  
B. Petrol 69,28 69,28 -0,23  
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