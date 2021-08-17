***DENGE* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim









***DENGE******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [DENGE]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarDenge Yatırım Holding A.Ş.'nin 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 50.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %500 oranında 250.000.000 TL artırılarak, 50.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilen 250.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı 08.07.2021–09.08.2021 tarihleri arasında 30 gün süreyle gerçekleştirilmiştir.Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 4.415.611,995 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 13.08.2021 tarihinde tamamlanmış olup, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa`da satışa sunulan 4.415.611,995 TL nominal değerli payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıBÜLENT AYAZ 4.415.611 % 100 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958572BIST