***DENGE* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***DENGE******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi DENGE Zorunlu Pay Alım Teklifi BilgilendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler DENGEİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi ERDAL KILIÇPay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 3684Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 02.03.2021Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 15.03.2021Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıB Grubu, DENGE, TREDNGH00016 Hamiline Değil - 3,2384Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıB Grubu, DENGE, TREDNGH00016 02.03.2021 0 0 0 0 0B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 03.03.2021 0 0 0 0 0B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 04.03.2021 0 0 0 0 0B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 05.03.2021 0 0 0 0 0B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 08.03.2021 0 0 0 0 0B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 09.03.2021 0 0 0 0 0B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 10.03.2021 0 0 0 0 0B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 11.03.2021 0 0 0 0 0B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 12.03.2021 0 0 0 0 0B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 15.03.2021 0 0 0 0 0Toplam Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Adedi Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıB Grubu, DENGE, TREDNGH00016 0 0 0Ek AçıklamalarDENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'de (Şirket, DENGE) Mustafa Uğur BAYRAKTAR'ın sahip olduğu 6.224.999,94 adet A grubu imtiyazlı payların 4.325.000 adedinin Pay Alım Teklifinde bulunan Erdal KILIÇ'a, 1.899.999,94 adedinin ise Veysi KAYNAK'a devrine ilişkin 02.10.2020 tarihli pay devir sözleşmesi uyarınca 09.10.2020 tarihinde gerçekleşen pay devri sonrasında Erdal KILIÇ, Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin hakim hissedarı olmuştur. Bu kapsamda 1 TL nominal değerli B grubu paylar için 3,17 TL'ye ek olarak yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz eklenerek 01.03.2021 tarihi itibariyle tespit edilen 3,2384 TL tutar ile 02.03.2021 – 15.03.2021 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılacaktır.Pay alım teklifi bilgi formu ve talep formu KAP'ta, şirketin www.dengeholding.com.tr pay alım teklifine aracılık eden www.terayatirim.com internet sitelerinde de yer almaktadır.Pay alım teklifine aracılık işlemleri Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacak olup, pay alım teklifine ilişkin süre 02.03.2021 Salı günü saat 09:00'da başlayacak, 15.03.2021 Pazartesi günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.Pay Alım Teklifine katılacak yatırımcı veya temsilcisi tarafından öncelikle ekte yer alan "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nun usulünce doldurulması, iki nüsha olarak imzalanması ve ekleri ile birlikte saklama hizmeti aldıkları kuruma iletilmesi gerekmektedir. Saklama hizmeti aldıkları kurum tarafından da Talep Formu ve eklerinin pay alım teklifi süresi içinde aracılık faaliyetlerini yürüten Tera Yatırım'ın 0212 365 10 00 numaralı faksına veya ilgili form ve eklerini tarayıcıdan geçirip operasyon@terayatirim.com adresine e-posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Faks yolu ile yapılan gönderimlerde 0212 290 69 95 nolu telefondan gönderilen faksın teyidinin alınması gerekmektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Denge Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdfEK: 2 DENGE Pay Alım Teklifine İlişkin Bilgilendirme Notu.pdfEK: 3 PAT Bilgi Formu onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918261BIST