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***DENIZ* *A1CAP* *FIBAF* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

08.08.2022 17:38
***DENIZ* *A1CAP* *FIBAF* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem G


***DENIZ******A1CAP******FIBAF******AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [A1CAP, DENIZ, FIBAF, AKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CP22316 25.000.000 08.08.2022 03.02.2023 10.08.2022
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBKK2214 210.000.000 05.08.2022 04.11.2022 10.08.2022
- Fiba Faktoring A.Ş. FIBAF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFBFKK2216 113.000.000 08.08.2022 07.11.2022 10.08.2022
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBKK2222 1.500.000.000 08.08.2022 07.11.2022 10.08.2022


İlgili Şirketler [A1CAP, DENIZ, FIBAF, AKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053015


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YBTAS 28.677,00 1.581.294 % 10,00  
DAPGM 38,96 59.179.191 % 9,99  
NETAS 22,24 42.171.537 % 9,99  
DURDO 35,48 39.132.213 % 9,98  
KONKA 23,14 154.226.821 % 9,98  
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Frank 18,7759 18,8890 % 1,23  
Riyal 4,7686 4,7925 % 0,34  
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Altın Ons 1.787 1.788 12,03  
Altın Gr. 1.033 1.034 10,67  
Cumhuriyet 6.876 6.980 30,00  
Tam 6.919 6.997 7,00  
Yarım 3.371 3.421 3,00  
Çeyrek 1.691 1.710 2,00  
Gümüş.Ons 20,59 20,62 0,71  
Gümüş Gr. 11,92 11,93 0,46  
B. Petrol 94,61 94,61 -0,31  
Seans Raporu 17:59
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