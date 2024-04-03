***DENIZ* *DNZ* *KGYO* *DZY* *VRGYO* *ROB* *DZYMK* *DZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
03.04.2024 09:19
***DENIZ******DNZ******KGYO******DZY******VRGYO******ROB******DZYMK******DZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DZY, DZYMK, DZGYO, KGYO, VRGYO, DENIZ, DNZ]
İlgili Fonlar [ROB]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266103
BIST
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11:228.972
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -68,76
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.011
11:2232,0143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0327
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,9532
11:2234,5358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0138
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
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34,6519
En Düşük
34,4233
11:222.335,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -14,78
|Açılış
|: 2.335,46
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|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
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2.360,34
En Düşük
2.333,67
BIST En Aktif Hisseler11:20
|ODINE
|77,65
|1.391.747.351
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|999.233
|% 9,99
|
|AKENR
|16,89
|105.668.692
|% 9,96
|
|DITAS
|31,52
|92.158.914
|% 9,90
|
|YAYLA
|22,00
|4.800.356
|% 9,89
|
|BASCM
|14,67
|455.724
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,09
|251.943.655
|% -9,99
|
|DOBUR
|154,40
|11.898.836
|% -9,97
|
|UZERB
|390,00
|1.817.400
|% -9,30
|
|ZOREN
|5,49
|1.397.639.887
|% -8,35
|
|THYAO
|299,25
|2.686.651.240
|% 0,76
|
|SAHOL
|82,25
|1.846.179.730
|% -3,69
|
|ZOREN
|5,49
|1.397.639.887
|% -8,35
|
|ODINE
|77,65
|1.391.747.351
|% 9,99
|
|TUPRS
|167,70
|1.334.831.700
|% -4,61
|
|ZOREN
|5,49
|1.397.639.887
|% -8,35
|
|ISCTR
|11,40
|933.604.223
|% -0,26
|
|EKGYO
|9,09
|413.871.220
|% 1,56
|
|YKBNK
|27,62
|942.126.438
|% -4,82
|
|PEKGY
|10,09
|251.943.655
|% -9,99
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0087
|32,0143
|% -0,10
|
|Euro
|34,5237
|34,5358
|% -0,04
|
|Sterlin
|40,2271
|40,4287
|% -0,81
|
|Frank
|35,2230
|35,3996
|% -0,81
|
|Riyal
|8,5301
|8,5729
|% -0,77
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,22
|26,25
|% 0,66
|
|Platin
|918,43
|920,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,06
|1.000,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,03
|89,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.269,63
|2.269,85
|% 0,66
|