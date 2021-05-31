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***DENIZ* *TCRYT* *CRDFA* *VDFAS* *GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

31.05.2021 17:38



***DENIZ******TCRYT******CRDFA******VDFAS******GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [VDFAS, TCRYT, CRDFA, GLBMD, DENIZ]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. VDFAS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVDTFK2116 300.000.000 28.05.2021 25.11.2021 02.06.2021
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMDK2136 50.000.000 31.05.2021 22.11.2021 02.06.2021
- Creditwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFC72115 5.100.000 31.05.2021 30.07.2021 02.06.2021
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK72110 5.160.000 31.05.2021 05.07.2021 02.06.2021
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK82184 30.000.000 28.05.2021 20.08.2021 02.06.2021


İlgili Şirketler [VDFAS, TCRYT, CRDFA, GLBMD, DENIZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939081


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YAYLA 3,85 40.216.761 % 10,00  
MZHLD 31,90 396.758 % 10,00  
PAMEL 30,82 5.242.730 % 9,99  
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Yarım 1.655 1.699 -4,41  
Çeyrek 830 849 -2,21  
Gümüş.Ons 28,03 28,16 0,17  
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