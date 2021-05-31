***DENIZ* *TCRYT* *CRDFA* *VDFAS* *GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
31.05.2021 17:38
***DENIZ******TCRYT******CRDFA******VDFAS******GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [VDFAS, TCRYT, CRDFA, GLBMD, DENIZ]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. VDFAS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVDTFK2116 300.000.000 28.05.2021 25.11.2021 02.06.2021
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMDK2136 50.000.000 31.05.2021 22.11.2021 02.06.2021
- Creditwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFC72115 5.100.000 31.05.2021 30.07.2021 02.06.2021
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK72110 5.160.000 31.05.2021 05.07.2021 02.06.2021
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK82184 30.000.000 28.05.2021 20.08.2021 02.06.2021
İlgili Şirketler [VDFAS, TCRYT, CRDFA, GLBMD, DENIZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939081
BIST