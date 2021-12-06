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***DENIZ* *ZKBVR* *TCRYT* *KTKVK* *YFMEN* *NURVK* *AKBNK* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

06.12.2021 17:44
***DENIZ* *ZKBVR* *TCRYT* *KTKVK* *YFMEN* *NURVK* *AKBNK* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***DENIZ******ZKBVR******TCRYT******KTKVK******YFMEN******NURVK******AKBNK******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [KTKVK, TCRYT, YFMEN, DENIZ, NURVK, AKBNK, VAKBN, ZKBVR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK32222 250.000.000 06.12.2021 04.03.2022 08.12.2021
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD42227 25.000.000 06.12.2021 20.04.2022 08.12.2021
- ZKB Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKBV22211 100.000.000 06.12.2021 28.02.2022 08.12.2021
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. YFMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYTFM22210 111.000.000 03.12.2021 16.02.2022 08.12.2021
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK22248 82.000.000 03.12.2021 11.02.2022 08.12.2021
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK32288 125.000.000 03.12.2021 09.03.2022 08.12.2021
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA52216 50.000.000 06.12.2021 26.05.2022 08.12.2021
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBK22246 303.750.000 06.12.2021 03.02.2022 08.12.2021
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBK42244 132.520.000 06.12.2021 13.04.2022 08.12.2021
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVK, AKBNK, VAKBN, ZKBVR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981262


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RNPOL 10,89 199.287 % 10,00  
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YBTAS 13.347,40 1.053.149 % 10,00  
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Tam 5.200 5.329 10,25  
Yarım 2.513 2.578 4,96  
Çeyrek 1.260 1.289 2,48  
Gümüş.Ons 22,22 22,25 -0,31  
Gümüş Gr. 9,88 9,89 -0,06  
B. Petrol 71,50 71,50 1,62  
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