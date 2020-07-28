***DERAS* *EGCYH* *PENGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
28.07.2020 09:10
***DERAS******EGCYH******PENGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DERAS, EGCYH, PENGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862268
BIST
10:151.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,96
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.194
10:156,8929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0321
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8939
En Düşük
6,8454
10:158,0859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0213
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,1121
En Düşük
8,0435
10:15428,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,29
|Açılış
|: 428,74
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
426,80
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|851,50
|16.913.450
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|6.967.206
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|7.295.333
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|5.912.855
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|19.588.228
|% 10,00
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|ARTI
|1,75
|30.587
|% -5,41
|
|RODRG
|2,53
|29.601
|% -5,24
|
|CEOEM
|4,92
|3.152.002
|% -3,53
|
|EKGYO
|2,34
|96.676.832
|% 0,86
|
|DOCO
|417,20
|64.575.694
|% 7,75
|
|IHLGM
|1,83
|50.441.378
|% 0,00
|
|TTKOM
|8,09
|37.503.228
|% 0,77
|
|HLGYO
|2,54
|25.129.758
|% 0,79
|
|EKGYO
|2,34
|96.676.832
|% 0,86
|
|IHLGM
|1,83
|50.441.378
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,54
|25.129.758
|% 0,79
|
|IHYAY
|1,49
|14.471.835
|% 7,97
|
|ADESE
|2,28
|15.276.012
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8351
|8,8794
|% 0,15
|
|Frank
|7,4503
|7,4952
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8310
|1,8402
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,66
|
|Altın Gr.
|429
|429
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.802
|2.833
|6,30
|
|Tam
|2.887
|2.914
|6,50
|
|Yarım
|1.401
|1.422
|3,20
|
|Çeyrek
|703
|712
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,38
|5,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|44,15
|44,15
|0,25
|