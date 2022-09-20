***DERHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.09.2022 09:25
***DERHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERHL.E % 135,01762 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 3,498 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064140
BIST
18:053.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
0
En Düşük
0
18:0518,3048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3293
En Düşük
18,2834
18:0518,4060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0754
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4350
En Düşük
18,3282
18:05985,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,07
|Açılış
|: 985,21
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
982,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERHL
|8,22
|18.520.847
|% 135,02
|
|OBASE
|14,77
|14.750.127
|% 0,00
|
|SUWEN
|33,90
|120.592.149
|% 0,00
|
|YYLGD
|18,09
|51.488.391
|% 0,00
|
|PRDGS
|3,84
|50.064.824
|% 0,00
|
|OBASE
|14,77
|14.750.127
|% 0,00
|
|KRPLS
|6,44
|92.894.787
|% 0,00
|
|LIDER
|26,84
|25.184.931
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,33
|35.916.836
|% 0,00
|
|SUWEN
|33,90
|120.592.149
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% 0,00
|
|GARAN
|19,61
|4.136.755.984
|% 0,00
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% 0,00
|
|THYAO
|68,75
|3.173.086.545
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,94
|3.007.538.722
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,89
|2.760.915.921
|% 0,00
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2924
|18,3061
|% 0,07
|
|Euro
|18,3715
|18,4014
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,8837
|20,9885
|% 0,30
|
|Frank
|18,9011
|19,0150
|% 0,19
|
|Riyal
|4,8515
|4,8758
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.674
|-2,30
|
|Altın Gr.
|985
|985
|1,07
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.692
|6.788
|-1,00
|
|Yarım
|3.261
|3.306
|0,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.654
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,39
|92,39
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, MERKO, IZFAS, DENGE, HKTM, RODRG, SMRTG
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, VAKBN, SKBNK, TSKB, ASELS, HALKB, EKGYO, IHLAS, ISCTR, ISGYO
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17:59
BOBET, SMRTG, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
HURGZ, EKGYO, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, DENGE, MERKO, IZFAS, MEPET, HKTM, SMRTG