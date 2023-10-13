***DERHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.10.2023 09:14
***DERHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERHL.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 13/10/2023) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205592
BIST
'
11:248.148
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
|| -111,18
|Açılış
|: 8.259
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.127
En Yüksek
8.242
11:2427,8012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0755
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
11:2429,3786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1079
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
11:241.684,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 18,22
|Açılış
|: 1.684,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.684,94
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler11:24
|BMSTL
|53,90
|45.714.504
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|200.824.851
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|41.426.704
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|41.140.655
|% 9,99
|
|VERUS
|235,90
|21.195.778
|% 9,98
|
|CASA
|147,50
|6.789.425
|% -9,95
|
|TETMT
|2.115,00
|949.635
|% -9,54
|
|ENSRI
|35,04
|192.521.507
|% -9,46
|
|MIATK
|490,00
|24.965.990
|% -9,26
|
|IHAAS
|16,49
|135.118.157
|% -8,84
|
|THYAO
|221,40
|1.920.027.696
|% -1,64
|
|BRSAN
|967,00
|1.890.813.466
|% -2,16
|
|ASELS
|43,38
|1.378.386.135
|% 0,65
|
|YKBNK
|18,88
|1.350.420.433
|% -2,48
|
|TUPRS
|146,20
|1.213.742.444
|% -0,68
|
|ZOREN
|6,36
|726.899.210
|% 0,47
|
|YKBNK
|18,88
|1.350.420.433
|% -2,48
|
|EKGYO
|7,78
|544.421.896
|% -1,89
|
|ODAS
|13,43
|775.271.117
|% -0,74
|
|KATMR
|2,97
|124.543.905
|% -0,34
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7958
|27,8012
|% 0,27
|
|Euro
|29,3689
|29,3786
|% 0,37
|
|Sterlin
|33,8410
|34,0108
|% 0,54
|
|Frank
|30,5376
|30,7216
|% 0,44
|
|Riyal
|7,3883
|7,4254
|% 0,24
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|15,43
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|16,97
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.398
|11.491
|64,00
|
|Yarım
|5.717
|5.768
|33,00
|
|Çeyrek
|2.850
|2.884
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,20
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|0,32
|
|B. Petrol
|87,92
|87,92
|1,92
|
Seans Raporu
11:24
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11:39ALCAR
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11:38OZKGY
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11:37XU100
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11:37ESEN
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 469, 404 adet işlem