***DERHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
30.07.2021 17:00
***DERHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.19 maddesi uyarınca, 02.08.2021 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
DERLUKS YATIRIM HOLDING XHARZ 02/08/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953268
BIST
17:401.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,00
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.391
En Düşük
1.380
17:408,4359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0197
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:4010,0142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0544
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:40494,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,21
|Açılış
|: 494,98
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:38
|DOBUR
|14,08
|3.108.538
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.808.099
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.564.830
|% 9,96
|
|OZBAL
|14,38
|65.019.981
|% 9,94
|
|TSGYO
|2,79
|30.371.928
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|98.034.987
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.983.078
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,69
|148.459.909
|% -9,59
|
|MEGAP
|6,69
|148.459.909
|% -9,59
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,48
|1.362.596.204
|% 1,68
|
|KARSN
|4,55
|757.624.713
|% 8,33
|
|KRDMD
|7,86
|660.968.149
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,38
|617.771.271
|% 3,03
|
|EREGL
|20,14
|527.416.959
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,38
|617.771.271
|% 3,03
|
|KARSN
|4,55
|757.624.713
|% 8,33
|
|GARAN
|8,48
|1.362.596.204
|% 1,68
|
|KRDMD
|7,86
|660.968.149
|% 1,16
|
|TRGYO
|3,56
|221.085.228
|% 6,27
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4334
|8,4369
|% -0,22
|
|Euro
|9,9841
|10,0383
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,7094
|11,7681
|% -0,56
|
|Frank
|9,2663
|9,3221
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2434
|2,2546
|% -0,23
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-4,08
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,55
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|0,12
|
Seans Raporu
17:38
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, KOZAL, TCELL
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 59 kaybederek (% -0.13 ) 1, 229
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