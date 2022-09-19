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***DERHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

19.09.2022 17:07
***DERHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***DERHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler DERHL

20.09.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
DERLUKS YATIRIM HOLDING DERHL 135,01762 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064055


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BIST En Aktif Hisseler16:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 45,98 108.204.238 % 10,00  
FENER 55,05 347.233.407 % 9,99  
RODRG 37,90 8.783.019 % 9,98  
MERKO 6,51 25.356.732 % 9,97  
HKTM 34,04 26.357.237 % 9,95  
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16:54 Alış Satış %  
Dolar 18,2854 18,3093 % 0,29  
Euro 18,2820 18,3080 % 0,13  
Sterlin 20,7730 20,8772 % -0,07  
Frank 18,8482 18,9617 % 0,03  
Riyal 4,8517 4,8760 % 0,16  
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16:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.664 1.664 -11,18  
Altın Gr. 981 981 -2,41  
Cumhuriyet 6.651 6.751 -12,00  
Tam 6.680 6.764 52,00  
Yarım 3.255 3.294 13,00  
Çeyrek 1.632 1.648 7,00  
Gümüş.Ons 19,32 19,34 -0,25  
Gümüş Gr. 11,41 11,42 -0,11  
B. Petrol 90,04 90,04 -1,31  
Seans Raporu 16:54
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