***DERHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
19.09.2022 17:07
***DERHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler DERHL
20.09.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
DERLUKS YATIRIM HOLDING DERHL 135,01762 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064055
BIST
16:563.243
En Yüksek
|Değişim
|: -3,97%
|| -134,07
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.236
16:5618,2991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0435
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
16:5618,3377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0539
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
16:56980,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,72
|Açılış
|: 980,81
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler16:54
|SMRTG
|45,98
|108.204.238
|% 10,00
|
|FENER
|55,05
|347.233.407
|% 9,99
|
|RODRG
|37,90
|8.783.019
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.356.732
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|26.357.237
|% 9,95
|
|HALKB
|8,95
|2.689.534.110
|% -9,96
|
|NTHOL
|9,95
|143.270.121
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|24.052.367
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.713.655
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.702.312
|% -9,86
|
|AKBNK
|11,39
|4.203.779.322
|% -6,56
|
|GARAN
|19,65
|3.877.066.663
|% -9,78
|
|ASELS
|30,50
|3.160.185.449
|% -9,76
|
|YKBNK
|7,00
|3.004.814.935
|% -4,50
|
|EKGYO
|4,00
|2.881.372.948
|% -8,47
|
|EKGYO
|4,00
|2.881.372.948
|% -8,47
|
|YKBNK
|7,00
|3.004.814.935
|% -4,50
|
|AKBNK
|11,39
|4.203.779.322
|% -6,56
|
|HALKB
|8,95
|2.689.534.110
|% -9,96
|
|ISCTR
|7,97
|2.420.982.404
|% -9,02
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2854
|18,3093
|% 0,29
|
|Euro
|18,2820
|18,3080
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,7730
|20,8772
|% -0,07
|
|Frank
|18,8482
|18,9617
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8517
|4,8760
|% 0,16
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-11,18
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.751
|-12,00
|
|Tam
|6.680
|6.764
|52,00
|
|Yarım
|3.255
|3.294
|13,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.648
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,34
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|-0,11
|
|B. Petrol
|90,04
|90,04
|-1,31
|
Seans Raporu
16:54
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17:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -168, 41 kaybederek (% -4.59 ) 3, 499
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17:09
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ZPLIB, HALKB
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17:09XU100
Endeks 3, 248 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 82 altında . İşlem hacmi 49, 765.00 milyon TL de
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17:08HURGZ
Yüzde -8.00 oranında düşüşle 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 565, 706 adet işlem
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17:07BJKAS
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 567, 023 adet işlem