***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:24
***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929848
BIST
10:241.358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -7,63
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.354
10:248,1462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0390
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1496
En Düşük
8,0986
10:249,8020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0331
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8090
En Düşük
9,7531
10:24466,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,88
|Açılış
|: 466,70
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,28
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler10:24
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|FENER
|35,10
|49.005.785
|% 9,69
|
|ATLAS
|2,07
|5.785.391
|% 9,52
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|INVEO
|119,90
|31.241.133
|% 7,15
|
|BJKAS
|9,00
|7.743.222
|% -10,00
|
|RALYH
|2,93
|150.954
|% -9,85
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|MERIT
|155,00
|83.235
|% -8,88
|
|SEYKM
|20,44
|712.455
|% -8,83
|
|PETKM
|6,57
|220.989.991
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|117.767.692
|% -0,99
|
|EREGL
|18,24
|116.393.151
|% 0,05
|
|KRDMD
|7,25
|70.591.004
|% 0,69
|
|THYAO
|11,15
|65.192.422
|% -0,09
|
|PETKM
|6,57
|220.989.991
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,38
|36.518.869
|% -5,48
|
|EKGYO
|1,85
|47.199.339
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,09
|49.839.190
|% -1,42
|
|GSRAY
|3,63
|63.544.519
|% 6,76
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1425
|8,1462
|% 0,48
|
|Euro
|9,7945
|9,8020
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,2817
|11,3383
|% 0,10
|
|Frank
|8,8322
|8,8854
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1599
|2,1707
|% 0,19
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|8,07
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,08
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|-0,13
|