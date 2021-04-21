***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:50
***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DERHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929897
BIST
12:071.353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,16
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:078,1663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0591
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1739
En Düşük
8,0986
12:079,8377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0688
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8377
En Düşük
9,7531
12:07465,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,81
|Açılış
|: 465,63
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:04
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.320.443
|% 9,52
|
|FENER
|34,96
|73.023.096
|% 9,25
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|SAYAS
|25,34
|9.266.896
|% 7,10
|
|BJKAS
|9,00
|9.442.773
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,97
|2.389.429
|% -9,59
|
|ODAS
|2,46
|167.781.532
|% -9,56
|
|ANELE
|4,48
|71.033.105
|% -9,49
|
|BNTAS
|5,02
|33.172.509
|% -9,39
|
|PETKM
|6,44
|650.664.967
|% -1,98
|
|GARAN
|6,99
|451.357.049
|% -1,41
|
|EREGL
|18,20
|386.507.997
|% -0,16
|
|KRDMD
|7,16
|305.799.576
|% -0,56
|
|YKBNK
|2,08
|217.808.494
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,08
|217.808.494
|% -1,89
|
|PETKM
|6,44
|650.664.967
|% -1,98
|
|ODAS
|2,46
|167.781.532
|% -9,56
|
|GARAN
|6,99
|451.357.049
|% -1,41
|
|EKGYO
|1,84
|111.495.614
|% 0,00
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1685
|8,1687
|% 0,76
|
|Euro
|9,8280
|9,8330
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,3091
|11,3658
|% 0,34
|
|Frank
|8,8332
|8,8864
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1648
|2,1757
|% 0,42
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,70
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,07
|
|B. Petrol
|66,09
|66,09
|-0,48
|