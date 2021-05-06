***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2021 10:08
***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DERHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934844
BIST
11:261.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,53
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.427
En Düşük
1.423
11:268,3182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3059
11:2610,0349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0394
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0502
En Düşük
9,9803
11:26479,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,71
|Açılış
|: 479,40
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler11:26
|KRDMA
|7,26
|70.581.835
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|791.822
|% 10,00
|
|KRDMB
|7,39
|35.684.649
|% 9,64
|
|DITAS
|17,34
|9.876.731
|% 8,24
|
|KRDMD
|8,33
|1.830.314.735
|% 8,04
|
|VAKFN
|17,26
|5.522.164
|% -9,96
|
|INTEM
|42,22
|2.127.743
|% -8,18
|
|DERHL
|7,96
|5.205.867
|% -6,35
|
|DOKTA
|27,00
|13.824
|% -6,25
|
|CANTE
|4,38
|156.867.547
|% -6,21
|
|KRDMD
|8,33
|1.830.314.735
|% 8,04
|
|THYAO
|12,89
|470.786.768
|% 2,30
|
|EREGL
|19,57
|433.646.361
|% 0,67
|
|GARAN
|7,32
|357.817.140
|% 0,97
|
|KOZAL
|118,50
|193.886.388
|% 0,94
|
|KRDMD
|8,33
|1.830.314.735
|% 8,04
|
|YKBNK
|2,09
|106.897.094
|% 0,48
|
|GARAN
|7,32
|357.817.140
|% 0,97
|
|THYAO
|12,89
|470.786.768
|% 2,30
|
|CANTE
|4,38
|156.867.547
|% -6,21
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3142
|8,3182
|% 0,05
|
|Euro
|10,0276
|10,0349
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,5333
|11,5911
|% 0,04
|
|Frank
|9,0987
|9,1535
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2118
|2,2229
|% 0,08
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|6,37
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,76
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,07
|
|B. Petrol
|69,34
|69,34
|0,38
|
Seans Raporu
11:26
daha fazla
-
11:39CEOEM
Yüzde 5.08 oranında artışla 9.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 899, 973 adet işlem
-
11:38KRDMB
Yüzde 9.64 oranında artışla 7.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 841, 420 adet işlem
-
11:37KRDMA
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 807, 603 adet işlem
-
11:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SASA, ASELS
-
11:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 09 artarak (% 0.58 ) 1, 231