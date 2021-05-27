***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2021 11:34
***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938351
BIST
14:221.427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,40
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.420
14:228,4425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0134
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
14:2210,3231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0074
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
14:22514,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,99
|Açılış
|: 514,73
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
513,77
BIST En Aktif Hisseler14:22
|YAYLA
|3,19
|22.971.515
|% 10,00
|
|TUCLK
|10,72
|64.197.826
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.436.985
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.105.748
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|28.656.032
|% -9,95
|
|DERHL
|5,93
|27.796.471
|% -9,88
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|FENER
|31,14
|104.154.899
|% -5,18
|
|THYAO
|13,43
|1.015.952.221
|% 2,91
|
|GARAN
|8,11
|523.226.627
|% -0,25
|
|CANTE
|8,26
|434.590.673
|% -0,72
|
|TRILC
|48,70
|352.670.149
|% 1,25
|
|TUPRS
|99,05
|328.183.482
|% -0,15
|
|YKBNK
|2,16
|283.667.269
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|191.220.140
|% -1,05
|
|THYAO
|13,43
|1.015.952.221
|% 2,91
|
|GARAN
|8,11
|523.226.627
|% -0,25
|
|GWIND
|4,29
|252.297.223
|% 4,89
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4404
|8,4425
|% -0,16
|
|Euro
|10,3175
|10,3231
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,9333
|11,9932
|% 0,24
|
|Frank
|9,3725
|9,4289
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2452
|2,2564
|% -0,12
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-3,35
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|3.404
|3.455
|-15,00
|
|Tam
|3.387
|3.472
|-15,24
|
|Yarım
|1.637
|1.680
|-7,37
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,61
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|-0,57
|