***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.07.2021 10:15
***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DERHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951947
BIST
11:311.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,86
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
11:318,5766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0243
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5770
En Düşük
8,5413
11:3110,1044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1319
En Düşük
10,0795
11:31495,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,78
|Açılış
|: 495,10
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:31
|IDGYO
|2,32
|13.576.358
|% 9,95
|
|EDIP
|5,56
|56.393.326
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,72
|9.251.689
|% 8,95
|
|YAYLA
|5,29
|139.406.756
|% 8,62
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|AYCES
|55,95
|789.894
|% -4,85
|
|SANFM
|19,90
|2.634.090
|% -4,14
|
|DERHL
|4,48
|7.174.067
|% -3,86
|
|EUKYO
|7,27
|781.334
|% -3,58
|
|THYAO
|12,27
|221.239.352
|% -0,32
|
|GARAN
|8,13
|200.196.399
|% -0,25
|
|PETKM
|5,35
|162.226.372
|% -1,29
|
|KRDMD
|7,32
|145.188.544
|% -1,21
|
|YAYLA
|5,29
|139.406.756
|% 8,62
|
|YKBNK
|2,24
|113.432.698
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,01
|38.775.740
|% 1,00
|
|PETKM
|5,35
|162.226.372
|% -1,29
|
|TSPOR
|3,23
|89.227.440
|% 5,56
|
|EKGYO
|1,80
|47.775.769
|% -0,55
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5741
|8,5770
|% 0,29
|
|Euro
|10,0656
|10,1378
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,7767
|11,8358
|% -0,06
|
|Frank
|9,3028
|9,3589
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2790
|2,2904
|% 0,24
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-1,15
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,80
|73,80
|0,10
|