***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2022 11:05
***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001750
BIST
13:492.049
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 47,26
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.049
En Düşük
2.006
13:4913,6454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0532
|Açılış
|: 13,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
13:4915,4952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1330
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
13:49813,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,01
|Açılış
|: 813,95
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler13:49
|PKENT
|791,00
|8.047.538
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,77
|38.820.267
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,87
|11.589.578
|% 9,93
|
|ATSYH
|14,60
|1.901.124
|% 9,04
|
|DZGYO
|3,27
|20.448.017
|% 9,00
|
|KAPLM
|50,05
|4.747.042
|% -9,98
|
|SANEL
|9,24
|3.913.824
|% -9,94
|
|AVOD
|1,74
|25.513.218
|% -7,28
|
|BRMEN
|2,23
|61.371
|% -6,69
|
|ORCAY
|26,12
|19.365.686
|% -4,74
|
|THYAO
|29,46
|3.886.282.370
|% 3,01
|
|KRDMD
|11,90
|1.266.785.987
|% 3,39
|
|EREGL
|28,78
|901.689.372
|% 3,01
|
|YKBNK
|4,14
|838.918.599
|% 1,47
|
|KOZAL
|129,30
|738.087.455
|% 1,09
|
|YKBNK
|4,14
|838.918.599
|% 1,47
|
|THYAO
|29,46
|3.886.282.370
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,30
|278.525.494
|% 1,77
|
|KRDMD
|11,90
|1.266.785.987
|% 3,39
|
|PETKM
|8,36
|535.475.723
|% 3,85
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6420
|13,6454
|% 0,39
|
|Euro
|15,4827
|15,4952
|% 0,87
|
|Sterlin
|18,4381
|18,5306
|% 0,61
|
|Frank
|14,6932
|14,7817
|% 0,49
|
|Riyal
|3,6258
|3,6440
|% 0,39
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-16,52
|
|Altın Gr.
|815
|815
|-3,27
|
|Cumhuriyet
|5.414
|5.496
|19,00
|
|Tam
|5.386
|5.522
|17,82
|
|Yarım
|2.603
|2.671
|8,62
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,26
|-0,17
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|-2,70
|