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***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

12.05.2022 10:33
***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [DERHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

DERHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029607


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IMASM 29,16 7.406.932 % 9,95  
MNDRS 3,22 14.694.515 % 9,90  
ESCOM 11,73 50.459.316 % 8,31  
ACSEL 54,85 9.787.773 % 6,61  
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Riyal 4,0881 4,1086 % 0,50  
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Altın Ons 1.851 1.851 -1,48  
Altın Gr. 916 916 4,76  
Cumhuriyet 6.169 6.263 16,00  
Tam 6.134 6.292 7,45  
Yarım 2.965 3.044 3,60  
Çeyrek 1.487 1.522 1,80  
Gümüş.Ons 21,33 21,36 -0,23  
Gümüş Gr. 10,54 10,56 -0,07  
B. Petrol 105 105 -2,29  
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