***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2022 11:10
***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031969
BIST
13:572.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 15,72
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.397
En Düşük
2.376
13:5716,1205
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1949
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
13:5717,2830
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2470
|Açılış
|: 17,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
13:57961,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 12,80
|Açılış
|: 961,59
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler13:55
|KGYO
|4,76
|1.726.414
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|36.432.114
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.474.288
|% 9,83
|
|DITAS
|25,12
|14.728.384
|% 8,74
|
|JANTS
|77,65
|84.961.855
|% 7,85
|
|SELVA
|9,37
|13.198.545
|% -8,14
|
|NUGYO
|6,38
|131.959.213
|% -4,49
|
|EMNIS
|23,00
|345.966
|% -4,09
|
|MNDRS
|3,15
|11.796.778
|% -3,96
|
|ESCOM
|12,82
|14.138.539
|% -3,61
|
|GARAN
|15,31
|1.665.617.937
|% 0,92
|
|THYAO
|42,96
|1.453.548.955
|% 0,00
|
|SISE
|19,74
|929.057.957
|% 2,02
|
|KARSN
|6,05
|923.072.632
|% 5,22
|
|KRDMD
|14,34
|849.554.494
|% 0,84
|
|KARSN
|6,05
|923.072.632
|% 5,22
|
|EKGYO
|2,57
|390.244.558
|% 0,00
|
|GARAN
|15,31
|1.665.617.937
|% 0,92
|
|YKBNK
|4,38
|441.534.010
|% -0,45
|
|SKBNK
|1,28
|113.694.659
|% 0,79
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1118
|16,1265
|% 1,26
|
|Euro
|17,2593
|17,2807
|% 1,44
|
|Sterlin
|20,0902
|20,1909
|% 0,56
|
|Frank
|16,6054
|16,7054
|% 1,12
|
|Riyal
|4,2807
|4,3021
|% 1,17
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|3,06
|
|Altın Gr.
|962
|962
|13,16
|
|Cumhuriyet
|6.394
|6.490
|116,00
|
|Tam
|6.361
|6.521
|115,15
|
|Yarım
|3.074
|3.155
|55,70
|
|Çeyrek
|1.542
|1.577
|27,85
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,33
|0,17
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,06
|