***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2022 12:35
***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032290
BIST
14:552.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,34
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
14:5516,3364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2606
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
14:5517,4295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1329
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
14:55972,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,68
|Açılış
|: 972,92
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler14:55
|DAGHL
|27,06
|5.089.102
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|537.088.517
|% 9,98
|
|ALKA
|39,34
|37.660.681
|% 9,95
|
|KGYO
|5,23
|20.390.472
|% 9,87
|
|MZHLD
|57,35
|8.813.004
|% 9,76
|
|MEPET
|4,07
|23.508.936
|% -9,96
|
|NUGYO
|5,72
|46.371.554
|% -6,69
|
|SELVA
|8,80
|26.897.636
|% -6,38
|
|DOGUB
|4,47
|22.719.669
|% -5,89
|
|SEYKM
|7,27
|29.571.711
|% -5,46
|
|SISE
|20,44
|1.974.006.276
|% 3,13
|
|THYAO
|41,76
|1.663.845.868
|% -0,95
|
|GARAN
|14,53
|1.343.690.494
|% -1,88
|
|ASELS
|23,62
|1.160.183.161
|% 2,43
|
|SAHOL
|19,74
|730.847.767
|% 0,20
|
|SISE
|20,44
|1.974.006.276
|% 3,13
|
|GARAN
|14,53
|1.343.690.494
|% -1,88
|
|EKGYO
|2,56
|221.721.085
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,35
|339.562.554
|% -0,68
|
|KARSN
|5,79
|374.121.701
|% -1,19
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3234
|16,3364
|% 1,62
|
|Euro
|17,4077
|17,4295
|% 0,77
|
|Sterlin
|20,3088
|20,4106
|% 0,94
|
|Frank
|16,8569
|16,9584
|% 0,99
|
|Riyal
|4,3347
|4,3564
|% 1,30
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-11,31
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,75
|
|Cumhuriyet
|6.469
|6.567
|60,00
|
|Tam
|6.443
|6.605
|65,15
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,51
|
|Çeyrek
|1.562
|1.598
|15,76
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,00
|
Seans Raporu
14:55
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15:10DERIM
Yüzde 4.04 oranında artışla 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 348, 219 adet işlem
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15:09OYLUM
Yüzde 4.12 oranında artışla 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 859, 679 adet işlem
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15:07GWIND
Yüzde 4.20 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 273, 412 adet işlem
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15:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 59 artarak (% 0.64 ) 2, 139
-
15:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KGYO, ALKA, ARCLK, DAGHL, GZNMI