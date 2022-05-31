***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2022 17:29
***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033601
BIST
17:392.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,46
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
17:3916,3965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0163
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
17:3917,6085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0572
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
17:39972,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,36
|Açılış
|: 972,08
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
970,14
BIST En Aktif Hisseler17:37
|ALCAR
|314,60
|46.354.333
|% 10,00
|
|MRGYO
|1,54
|22.623.877
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.383.685
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.506.855
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.024.020
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,24
|301.711.797
|% -9,31
|
|KZBGY
|70,35
|37.877.015
|% -9,17
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|AVGYO
|3,08
|27.141.366
|% -8,06
|
|THYAO
|49,08
|6.464.843.735
|% -0,89
|
|TUPRS
|271,20
|2.715.349.137
|% 4,71
|
|SISE
|21,02
|2.167.903.703
|% 1,78
|
|SASA
|36,38
|1.859.120.306
|% 6,44
|
|SAHOL
|21,20
|1.792.037.990
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,82
|1.352.922.596
|% 4,83
|
|YKBNK
|4,70
|1.404.534.154
|% 3,30
|
|DOHOL
|4,00
|1.099.629.599
|% 1,27
|
|TSKB
|2,22
|571.461.898
|% 5,21
|
|KARSN
|7,09
|1.620.483.336
|% -2,48
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3868
|16,3964
|% 0,10
|
|Euro
|17,5948
|17,6201
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,5697
|20,6728
|% -0,46
|
|Frank
|17,0220
|17,1245
|% -0,10
|
|Riyal
|4,3564
|4,3783
|% 0,07
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-9,99
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,09
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,87
|
Seans Raporu
17:37
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17:52METUR
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Yüzde 9.93 oranında artışla 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 054, 132 adet işlem
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17:50XU030
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