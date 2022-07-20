***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.07.2022 12:11
***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046749
BIST
12:052.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 13,18
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
12:0517,5876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0280
|Açılış
|: 17,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
12:0518,0452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0767
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9042
12:05966,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,23
|Açılış
|: 966,01
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
967,73
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler12:05
|RHEAG
|1,98
|1.617.786
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|42.702.660
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.312.578
|% 9,96
|
|MERKO
|3,89
|21.210.842
|% 9,89
|
|GRNYO
|2,60
|4.665.843
|% 9,70
|
|KRSTL
|7,76
|23.631.176
|% -6,17
|
|KONYA
|1.250,00
|47.809.480
|% -5,02
|
|GLRYH
|3,66
|92.584.442
|% -4,94
|
|PRDGS
|2,71
|20.183.408
|% -4,24
|
|EUKYO
|3,40
|1.058.303
|% -3,41
|
|THYAO
|51,00
|1.461.811.151
|% -0,20
|
|SISE
|21,30
|1.015.914.188
|% 0,57
|
|HEKTS
|34,18
|528.723.767
|% 3,70
|
|EREGL
|28,00
|518.283.336
|% 1,08
|
|KCHOL
|34,98
|433.344.034
|% 0,46
|
|EKGYO
|3,00
|340.235.944
|% -0,66
|
|TSKB
|2,27
|151.248.391
|% 2,71
|
|ODAS
|3,56
|234.477.047
|% 2,89
|
|KARSN
|7,60
|392.166.303
|% 3,68
|
|SISE
|21,30
|1.015.914.188
|% 0,57
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5871
|17,5876
|% 0,16
|
|Euro
|18,0325
|18,0452
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,0426
|21,1482
|% 0,23
|
|Frank
|18,0649
|18,1738
|% 0,12
|
|Riyal
|4,6645
|4,6879
|% 0,09
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-2,03
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.623
|-7,00
|
|Tam
|6.550
|6.605
|-26,00
|
|Yarım
|3.192
|3.228
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.615
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,97
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:21BMSCH
Yüzde 5.41 oranında artışla 10.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 021, 076 adet işlem
-
12:20GRNYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 806 adet işlem
-
12:19TATGD
Yüzde 7.53 oranında artışla 16.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 793, 303 adet işlem
-
12:17MERKO
Yüzde 9.89 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 638, 874 adet işlem
-
12:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, EKGYO, TOASO