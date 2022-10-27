***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2022 17:18
***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074694
BIST
17:593.928
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -48,06
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
17:5918,6113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
17:5918,6513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1191
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
17:59994,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,16
|Açılış
|: 994,26
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler17:57
|ATLAS
|1,87
|6.902.859
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|89.858.908
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|138.931.482
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|AGYO
|6,78
|8.043.704
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DERHL
|6,80
|226.629.717
|% -6,46
|
|DOGUB
|9,63
|37.363.735
|% -6,41
|
|THYAO
|99,30
|8.499.178.211
|% 0,51
|
|AKBNK
|15,19
|3.561.816.532
|% -3,74
|
|TUPRS
|372,40
|2.636.027.724
|% 1,22
|
|PETKM
|13,43
|2.610.354.131
|% 0,45
|
|SISE
|33,34
|2.492.291.932
|% -1,94
|
|EKGYO
|4,50
|1.630.042.590
|% -1,53
|
|TSKB
|3,10
|1.034.149.933
|% 0,32
|
|AKBNK
|15,19
|3.561.816.532
|% -3,74
|
|SKBNK
|2,10
|466.937.464
|% 0,96
|
|YKBNK
|9,27
|1.843.136.509
|% -2,83
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5989
|18,6116
|% 0,02
|
|Euro
|18,6281
|18,6452
|% -0,67
|
|Sterlin
|21,4906
|21,5983
|% -0,34
|
|Frank
|18,7207
|18,8334
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% 0,12
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,67
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.665
|6.735
|-33,00
|
|Yarım
|3.248
|3.294
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,04
|95,04
|1,25
|
Seans Raporu
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