***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 10:56
***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DERHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075191
BIST
12:313.936
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 57,01
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.939
En Düşük
3.881
12:3118,6165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0360
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
12:3118,5103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0263
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
12:31980,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,34
|Açılış
|: 980,38
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler12:31
|VKING
|14,86
|6.419.536
|% 9,99
|
|PETUN
|48,10
|29.860.408
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|3.960.794
|% 9,96
|
|TUCLK
|26,52
|6.010.731
|% 9,95
|
|ULUUN
|36,02
|159.423.804
|% 9,95
|
|AGYO
|5,50
|52.928.637
|% -9,98
|
|MTRYO
|2,73
|5.243.227
|% -9,90
|
|METRO
|1,54
|62.818.937
|% -6,67
|
|TUREX
|16,96
|24.673.453
|% -6,14
|
|MZHLD
|131,20
|18.881.303
|% -6,08
|
|THYAO
|98,20
|2.526.039.817
|% 1,29
|
|SASA
|118,40
|1.554.036.305
|% 8,33
|
|AKBNK
|14,55
|1.281.529.645
|% -0,89
|
|YKBNK
|8,95
|1.097.768.953
|% 0,79
|
|TUPRS
|374,40
|982.702.005
|% 2,41
|
|EKGYO
|4,41
|815.827.046
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,95
|1.097.768.953
|% 0,79
|
|TSKB
|2,98
|302.606.979
|% -1,32
|
|SKBNK
|2,04
|205.028.001
|% -0,49
|
|ISCTR
|9,05
|804.540.838
|% 0,00
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6143
|18,6165
|% 0,19
|
|Euro
|18,5032
|18,5103
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,4285
|21,5360
|% -0,41
|
|Frank
|18,5373
|18,6490
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% 0,22
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|-5,86
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,53
|
|Cumhuriyet
|6.556
|6.655
|-11,00
|
|Tam
|6.583
|6.649
|-87,00
|
|Yarım
|3.208
|3.248
|-46,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.623
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,10
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|93,34
|93,34
|-0,43
|