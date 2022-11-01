***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2022 10:46
***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075818
BIST
12:084.085
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 105,75
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
12:0818,6236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
12:0818,4770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0734
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
12:08985,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,83
|Açılış
|: 985,90
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
987,90
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler12:08
|AKCNS
|48,40
|54.553.909
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.019.525
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|48.922.237
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|264.050.910
|% 9,98
|
|VKING
|16,34
|10.701.658
|% 9,96
|
|EMNIS
|50,45
|318.390
|% -9,99
|
|DYOBY
|20,22
|101.081.426
|% -9,89
|
|YKSLN
|10,84
|75.282.208
|% -8,75
|
|VERTU
|32,86
|108.597.967
|% -8,21
|
|PNSUT
|46,94
|45.971.860
|% -7,78
|
|THYAO
|103,90
|2.881.346.819
|% 2,57
|
|SASA
|130,30
|1.765.771.243
|% 8,40
|
|SISE
|33,98
|1.594.929.032
|% 2,29
|
|AKBNK
|15,06
|1.392.888.023
|% 3,01
|
|TCELL
|26,94
|1.334.389.312
|% 5,07
|
|EKGYO
|4,47
|1.098.711.596
|% 1,36
|
|YKBNK
|9,50
|1.111.632.994
|% 3,15
|
|ISCTR
|9,52
|981.479.416
|% 2,15
|
|AKBNK
|15,06
|1.392.888.023
|% 3,01
|
|DOHOL
|6,09
|552.187.929
|% 2,18
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6150
|18,6236
|% 0,09
|
|Euro
|18,4684
|18,4770
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,3853
|21,4926
|% 0,59
|
|Frank
|18,6437
|18,7560
|% 0,83
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% 0,11
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|12,88
|
|Altın Gr.
|986
|986
|9,03
|
|Cumhuriyet
|6.594
|6.695
|24,00
|
|Tam
|6.632
|6.688
|37,00
|
|Yarım
|3.232
|3.267
|18,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|0,33
|
|B. Petrol
|93,81
|93,81
|1,00
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
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12:23BAGFS
Yüzde 6.79 oranında artışla 39.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 734, 868 adet işlem
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12:21XU100
Endeks 4, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 53 üstünde . İşlem hacmi 33, 545.00 milyon TL de
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12:18EDATA
Yüzde 9.10 oranında artışla 22.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 537, 818 adet işlem
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12:17KONTR
Yüzde 7.69 oranında artışla 105.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 762, 156 adet işlem
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12:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KOZAA, TKFEN