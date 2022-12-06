***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 12:07
***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
DERHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084723
BIST
14:564.971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 13,13
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
14:5618,6393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
14:5619,6064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0576
|Açılış
|: 19,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
14:561.065,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.065,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.066,00
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler14:54
|BARMA
|122,10
|32.000.090
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,97
|15.577.477
|% 9,97
|
|PEKGY
|3,33
|313.007.920
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|381.090.775
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.139.441.039
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.136.456
|% -9,91
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,21
|9.539.047.184
|% 6,04
|
|THYAO
|134,30
|6.704.001.461
|% -3,10
|
|EREGL
|42,46
|5.126.787.943
|% 0,05
|
|SISE
|40,04
|3.684.531.550
|% 3,62
|
|AKBNK
|16,28
|3.233.894.140
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,21
|9.539.047.184
|% 6,04
|
|EKGYO
|7,23
|1.669.288.460
|% -0,55
|
|ADESE
|1,78
|394.839.870
|% -3,78
|
|AKBNK
|16,28
|3.233.894.140
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,27
|1.782.226.926
|% 1,18
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6364
|18,6397
|% 0,01
|
|Euro
|19,5980
|19,6086
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,6915
|22,8053
|% 0,29
|
|Frank
|19,7367
|19,8556
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,00
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|11,95
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|6,00
|
|Cumhuriyet
|7.123
|7.230
|-57,00
|
|Tam
|7.165
|7.213
|45,00
|
|Yarım
|3.470
|3.526
|21,00
|
|Çeyrek
|1.740
|1.763
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,55
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,51
|0,19
|
|B. Petrol
|81,61
|81,61
|-1,07
|
Seans Raporu
14:54
daha fazla
-
15:09PRDGS
Yüzde 4.08 oranında artışla 13.26 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 748, 195 adet işlem
-
15:08BARMA
Yüzde 10.00 oranında artışla 122.10 lira fiyatla işlem gören hissede 262, 081 adet işlem
-
15:07DYOBY
Yüzde 7.68 oranında artışla 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 493, 535 adet işlem
-
15:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 39 artarak (% 0.42 ) 5, 341
-
15:06XU100
Endeks 4, 978 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 77, 201.00 milyon TL de