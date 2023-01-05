***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:36
***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093507
BIST
11:095.332
En Yüksek
|Değişim
|: -3,47%
|| -191,58
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.332
11:0918,7716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0292
|Açılış
|: 18,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7716
En Düşük
18,7265
11:0919,9617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0697
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
11:091.113,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,57
|Açılış
|: 1.113,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.113,00
BIST En Aktif Hisseler11:09
|DOGUB
|10,93
|28.478.756
|% 9,30
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|DYOBY
|31,76
|120.692.832
|% 8,77
|
|BFREN
|5.675,00
|117.763.781
|% 8,49
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|ULUFA
|7,47
|14.076.849
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|22.287.406
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|4.177.431
|% -9,87
|
|BARMA
|92,55
|40.392.680
|% -9,62
|
|EREGL
|43,26
|4.639.060.127
|% 0,79
|
|THYAO
|144,20
|3.822.905.196
|% -0,21
|
|ASELS
|63,95
|2.246.925.373
|% -1,84
|
|KRDMD
|19,08
|2.047.007.051
|% -3,59
|
|EKGYO
|9,30
|1.625.670.026
|% -1,27
|
|EKGYO
|9,30
|1.625.670.026
|% -1,27
|
|EREGL
|43,26
|4.639.060.127
|% 0,79
|
|KRDMD
|19,08
|2.047.007.051
|% -3,59
|
|YKBNK
|11,53
|782.132.199
|% -0,95
|
|PETKM
|19,55
|1.176.795.518
|% -2,25
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7454
|18,7716
|% 0,16
|
|Euro
|19,9429
|19,9617
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,4514
|22,5640
|% -0,37
|
|Frank
|20,1233
|20,2445
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9740
|4,9990
|% 0,10
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-5,54
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.556
|7.621
|-5,00
|
|Yarım
|3.659
|3.725
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.863
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,66
|78,66
|0,82
|