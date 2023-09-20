***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2023 15:14
***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196416
BIST
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15:577.831
En Düşük
|Değişim
|: 0,60%
|| 46,95
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.809
En Yüksek
7.898
15:5727,0420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0372
|Açılış
|: 26,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1970
En Düşük
26,9493
15:5728,9687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1266
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,1630
En Düşük
28,8121
15:571.679,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,90
|Açılış
|: 1.679,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.689,51
En Düşük
1.673,48
BIST En Aktif Hisseler15:55
|MIATK
|605,20
|493.577.009
|% 10,00
|
|SANFM
|25,74
|28.511.150
|% 10,00
|
|ISBTR
|265.358,80
|2.388.229
|% 10,00
|
|KENT
|500,50
|2.756.800
|% 10,00
|
|ARSAN
|12,44
|111.066.846
|% 9,99
|
|PEGYO
|8,37
|84.778.652
|% -10,00
|
|SRVGY
|270,50
|12.950.999
|% -9,98
|
|CMENT
|194,40
|1.326.488
|% -9,96
|
|INGRM
|439,20
|542.915.264
|% -9,72
|
|LIDER
|125,80
|275.253.154
|% -7,50
|
|THYAO
|225,30
|8.231.441.058
|% 3,06
|
|YKBNK
|16,73
|4.057.130.925
|% 3,85
|
|ISCTR
|22,74
|4.036.894.831
|% 3,27
|
|KOZAL
|28,04
|2.849.785.970
|% 0,14
|
|ALFAS
|159,50
|2.657.540.388
|% 3,91
|
|YKBNK
|16,73
|4.057.130.925
|% 3,85
|
|ISCTR
|22,74
|4.036.894.831
|% 3,27
|
|ADESE
|2,13
|313.752.973
|% 9,79
|
|EKGYO
|7,96
|1.192.086.874
|% 0,89
|
|ZOREN
|4,65
|670.504.552
|% -0,43
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0379
|27,0416
|% 0,14
|
|Euro
|28,9512
|28,9633
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,3682
|33,5356
|% -0,03
|
|Frank
|30,0335
|30,2144
|% 0,21
|
|Riyal
|7,1862
|7,2223
|% 0,08
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|1,03
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|2,69
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-30,00
|
|Tam
|11.070
|11.147
|-19,00
|
|Yarım
|5.552
|5.597
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.798
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,31
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,28
|20,32
|0,15
|
|B. Petrol
|93,31
|93,31
|-1,03
|
Seans Raporu
15:55
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16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 59 artarak (% 0.48 ) 8, 256
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16:10
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, ISCTR
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16:10XU100
Endeks 7, 828 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 85, 256.00 milyon TL de
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16:10KNFRT
Yüzde 9.93 oranında artışla 23.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 220, 769 adet işlem
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16:08ITTFH
Yüzde 4.72 oranında artışla 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 238, 970 adet işlem