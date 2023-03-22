***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.03.2023 14:35
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.03.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 22.03.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127003
BIST
16:274.936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 29,86
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
4.984
En Düşük
4.891
16:2719,0430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0230
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
19,0033
16:2720,5427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0497
|Açılış
|: 20,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,7829
En Düşük
20,4489
16:271.187,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.187,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler16:27
|IDEAS
|28,38
|4.441.451
|% 10,00
|
|BRYAT
|806,30
|105.061.937
|% 10,00
|
|SMART
|7,92
|7.582.430
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,76
|9.578.573
|% 10,00
|
|AKFYE
|15,76
|4.773.200
|% 9,98
|
|SEKUR
|17,99
|31.818.645
|% -7,98
|
|GEREL
|14,79
|157.790.594
|% -7,45
|
|EMKEL
|12,29
|75.745.712
|% -6,82
|
|KERVN
|0,75
|534.571
|% -6,25
|
|ULUSE
|161,60
|143.941.503
|% -6,21
|
|ASTOR
|65,35
|5.617.744.745
|% 3,73
|
|GOKNR
|25,18
|2.567.624.837
|% 1,94
|
|EREGL
|36,82
|2.487.219.452
|% -0,54
|
|THYAO
|124,00
|2.476.178.785
|% 0,08
|
|ISCTR
|13,53
|1.932.131.008
|% -0,81
|
|EKGYO
|6,72
|958.468.388
|% 2,13
|
|ISCTR
|13,53
|1.937.256.924
|% -0,81
|
|YKBNK
|10,31
|1.101.197.766
|% 0,19
|
|KRDMD
|18,68
|1.635.444.151
|% 1,85
|
|ANELE
|5,64
|465.938.442
|% -3,92
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0352
|19,0430
|% 0,12
|
|Euro
|20,5312
|20,5427
|% 0,24
|
|Sterlin
|23,2697
|23,3864
|% 0,39
|
|Frank
|20,5404
|20,6642
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0533
|5,0786
|% 0,07
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-0,13
|
|Altın Gr.
|1.188
|1.188
|0,35
|
|Cumhuriyet
|8.028
|8.149
|-35,00
|
|Tam
|8.047
|8.126
|2,00
|
|Yarım
|3.945
|3.976
|0,00
|
|Çeyrek
|1.972
|1.988
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,67
|13,69
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,46
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 47 artarak (% 0.67 ) 4, 441
-
16:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, BRYAT, TGSAS, ONCSM, SMART, CRDFA, AZTEK, DGGYO, YAPRK, ENSRI
-
16:43
TGSAS, ALFAS, BAYRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:43
AKMGY, ESCAR, ARMDA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:43
Bu seansda işlem gören 246 hisse senedinden 152 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 84 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem