***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 75.000.000 TL nakden artırmak suretiyle 150.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylarının Nev'i, Devri" başlıklı 6 ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için, söz konusu tadil metnine gerekli izin ve onayın alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunmuştur.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211496BIST