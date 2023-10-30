***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
30.10.2023 16:51
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 75.000.000 TL nakden artırmak suretiyle 150.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylarının Nev'i, Devri" başlıklı 6 ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için, söz konusu tadil metnine gerekli izin ve onayın alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunmuştur.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211496
BIST
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18:057.713
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,44
|Açılış
|: 7.688
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.661
En Yüksek
7.786
18:0528,2701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1034
|Açılış
|: 28,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,2050
|
28,3466
En Düşük
28,1277
18:0530,0271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,2417
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8250
|
30,0488
En Düşük
29,7300
18:051.816,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,43
|Açılış
|: 1.816,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.817,19
|
1.826,16
En Düşük
1.805,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|10.979,10
|281.974.442
|% 10,00
|
|TURGG
|590,90
|15.683.668
|% 10,00
|
|ULUFA
|12,32
|48.638.831
|% 10,00
|
|PNLSN
|58,30
|40.095.875
|% 10,00
|
|ISGSY
|25,52
|11.326.172
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.118,50
|34.540.024
|% -10,00
|
|INTEM
|326,70
|71.837.062
|% -10,00
|
|ISBTR
|493.200,00
|9.864.000
|% -10,00
|
|MAALT
|1.185,30
|275.920.110
|% -9,99
|
|GEDIK
|16,87
|283.290.612
|% -9,98
|
|THYAO
|218,90
|7.808.411.010
|% 0,78
|
|ASTOR
|130,40
|5.582.517.811
|% 2,76
|
|TUPRS
|141,40
|5.534.870.623
|% 2,02
|
|MIATK
|826,50
|3.882.154.832
|% 9,99
|
|EREGL
|38,40
|3.242.286.774
|% -0,16
|
|ZOREN
|5,51
|1.325.886.809
|% 0,55
|
|MHRGY
|5,55
|1.354.555.354
|% -9,90
|
|EKGYO
|6,72
|1.383.093.123
|% 0,30
|
|ODAS
|13,12
|2.085.423.128
|% 0,08
|
|YKBNK
|17,54
|2.175.608.663
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2644
|28,2699
|% 0,37
|
|Euro
|30,0188
|30,0308
|% 0,82
|
|Sterlin
|34,2665
|34,4383
|% 0,67
|
|Frank
|31,2225
|31,4106
|% 0,45
|
|Riyal
|7,5109
|7,5485
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|-7,39
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.817
|0,03
|
|Cumhuriyet
|12.201
|12.386
|-78,00
|
|Tam
|11.952
|12.069
|21,00
|
|Yarım
|5.994
|6.059
|10,00
|
|Çeyrek
|2.988
|3.030
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,28
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|21,15
|21,17
|0,21
|
|B. Petrol
|86,73
|86,73
|-2,47
|
Seans Raporu
18:05
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