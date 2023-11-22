***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 75.000.000 TL nakden artırmak suretiyle 150.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylarının Nev'i, Devri" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil metnine izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, SPK'nın 17.11.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-45412 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmış olup SPK onaylı Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219346BIST