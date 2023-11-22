***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.11.2023 15:12
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 75.000.000 TL nakden artırmak suretiyle 150.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylarının Nev'i, Devri" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil metnine izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, SPK'nın 17.11.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-45412 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmış olup SPK onaylı Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219346
BIST
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17:507.989
En Düşük
|Değişim
|: -0,72%
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|Açılış
|: 8.055
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|Önceki Kapanış
|: 8.047
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7.985
En Yüksek
8.060
17:5028,8399
En Yüksek
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|: 0,22%
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|Açılış
|: 28,9200
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|Önceki Kapanış
|: 28,9200
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En Düşük
28,7116
17:5031,3201
En Yüksek
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|: -0,40%
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|Açılış
|: 31,4500
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|Önceki Kapanış
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31,4804
En Düşük
31,3115
17:501.855,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,07
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
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1.858,94
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler17:49
|BAGFS
|35,42
|245.685.039
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.949,00
|176.616.953
|% 9,99
|
|TARKM
|732,00
|693.376.472
|% 9,99
|
|PKENT
|258,25
|61.676.180
|% 9,99
|
|POLTK
|15.027,50
|201.508.893
|% 9,99
|
|EMNIS
|118,80
|600.893
|% -10,00
|
|PEGYO
|13,87
|616.590.643
|% -9,99
|
|SONME
|76,15
|6.540.262
|% -9,99
|
|DAPGM
|69,10
|98.522.438
|% -9,97
|
|BYDNR
|35,52
|284.993.675
|% -8,97
|
|THYAO
|261,75
|8.270.497.773
|% -2,51
|
|TUPRS
|156,30
|5.787.989.733
|% 1,17
|
|ASELS
|46,40
|3.753.574.486
|% -0,13
|
|AKBNK
|30,78
|2.459.424.284
|% -0,52
|
|MIATK
|44,18
|2.447.432.513
|% -6,79
|
|EKGYO
|7,59
|1.544.002.616
|% -0,39
|
|SKBNK
|7,27
|1.272.662.749
|% -3,45
|
|YKBNK
|17,16
|2.169.166.482
|% -0,46
|
|ZOREN
|5,06
|597.690.155
|% -0,78
|
|ISCTR
|21,20
|2.121.496.447
|% -0,47
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8346
|28,8406
|% 0,22
|
|Euro
|31,3139
|31,3288
|% -0,37
|
|Sterlin
|35,9048
|36,0849
|% -0,17
|
|Frank
|32,4419
|32,6373
|% 0,02
|
|Riyal
|7,6653
|7,7038
|% 0,20
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,62
|23,65
|% 0,66
|
|Platin
|922,04
|924,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.049,55
|1.054,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,97
|78,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.997,18
|1.997,49
|% 0,66
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Seans Raporu
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17:59GLRYH
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