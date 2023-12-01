***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
01.12.2023 14:08
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 TL'ye çıkarılmasını içeren Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylarının Nev'i, Devri" başlıklı 6 ncı maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 1 Aralık 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 10970 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221528
BIST
'
15:378.050
En Düşük
|Değişim
|: 1,27%
|| 101,33
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.010
En Yüksek
8.090
15:3728,9390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0658
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
15:3731,4953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0033
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3888
15:371.894,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.894,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.908,85
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler15:37
|BURVA
|86,35
|30.844.409
|% 10,00
|
|HEDEF
|31,46
|30.099.491
|% 10,00
|
|BALAT
|28,60
|2.209.853
|% 10,00
|
|KLNMA
|40,70
|2.006.088
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|140.455.948
|% 9,99
|
|AVGYO
|9,82
|43.504.861
|% -9,99
|
|LIDER
|159,10
|288.916.312
|% -9,50
|
|HURGZ
|4,73
|156.454.720
|% -8,86
|
|KNFRT
|23,06
|24.027.163
|% -8,49
|
|IZINV
|43,42
|9.252.430
|% -8,44
|
|THYAO
|258,25
|7.226.086.150
|% 2,89
|
|BINHO
|302,75
|3.409.318.593
|% 2,89
|
|YKBNK
|19,82
|2.901.025.148
|% 3,23
|
|SASA
|51,10
|2.834.799.308
|% 2,45
|
|ISCTR
|22,16
|2.603.750.891
|% 3,36
|
|YKBNK
|19,82
|2.901.025.148
|% 3,23
|
|ISCTR
|22,16
|2.603.750.891
|% 3,36
|
|EKGYO
|7,41
|602.963.122
|% 0,54
|
|AKBNK
|35,02
|2.561.060.231
|% 4,10
|
|HEKTS
|22,64
|1.341.055.642
|% 1,52
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8888
|28,9390
|% 0,23
|
|Euro
|31,4757
|31,4953
|% 0,01
|
|Sterlin
|36,4691
|36,6520
|% 0,35
|
|Frank
|32,8857
|33,0839
|% 0,16
|
|Riyal
|7,6835
|7,7221
|% 0,13
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,13
|25,15
|% 0,66
|
|Platin
|925,81
|928,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,24
|999,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,78
|80,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,19
|2.037,52
|% 0,66
|