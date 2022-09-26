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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme

26.09.2022 14:28
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 31.912.500 TL çıkarılmış sermayesinin %135 oranında bedelsiz olarak 43.087.500 TL artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin, Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylarının Nev'i, Devri" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi sonucu güncellenen esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1 05/02/2019 11/02/2019 9764
2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 02/04/2019 08/04/2019 9804
6 04/04/2019 10/04/2019 9806
6 31/07/2019 06/08/2019 9884
6 26/12/2019 02/01/2020 9985
2,3,13 15/03/2021 18/03/2021 10290
6 14/02/2022 14/02/2022 10516
6 23/09/2022 23/09/2022 10667



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065211


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KATMR 1,80 331.809.409 % 9,76  
TEKTU 2,16 64.107.648 % 9,64  
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Cumhuriyet 6.611 6.711 -24,00  
Tam 6.647 6.728 -34,00  
Yarım 3.234 3.292 -9,00  
Çeyrek 1.622 1.641 -9,00  
Gümüş.Ons 18,70 18,73 -0,15  
Gümüş Gr. 11,08 11,10 -0,08  
B. Petrol 84,36 84,36 -0,67  
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