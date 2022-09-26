***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 31.912.500 TL çıkarılmış sermayesinin %135 oranında bedelsiz olarak 43.087.500 TL artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin, Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylarının Nev'i, Devri" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi sonucu güncellenen esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No1 05/02/2019 11/02/2019 97642,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 02/04/2019 08/04/2019 98046 04/04/2019 10/04/2019 98066 31/07/2019 06/08/2019 98846 26/12/2019 02/01/2020 99852,3,13 15/03/2021 18/03/2021 102906 14/02/2022 14/02/2022 105166 23/09/2022 23/09/2022 10667http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065211BIST