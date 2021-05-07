***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
07.05.2021 18:13
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2021 - 31.03.2021 dönemini kapsayan Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935330
BIST
18:051.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
18:058,2486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0210
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
18:0510,0299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0249
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
18:05485,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,71
|Açılış
|: 485,28
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|120,00
|220.807.036
|% 9,99
|
|PEKGY
|1,38
|43.110.126
|% 9,52
|
|IDEAS
|73,00
|2.307.169
|% 7,51
|
|BERA
|32,40
|62.818.064
|% 6,65
|
|IZFAS
|8,53
|9.044.250
|% 5,31
|
|SNKRN
|32,00
|642.428
|% -5,88
|
|MPARK
|23,32
|37.231.720
|% -5,66
|
|SEKUR
|23,00
|18.245.517
|% -5,19
|
|VERTU
|26,20
|50.539.303
|% -4,03
|
|SUMAS
|67,75
|292.150
|% -3,90
|
|INVEO
|120,00
|220.807.036
|% 9,99
|
|CANTE
|4,63
|168.290.002
|% 5,23
|
|TRILC
|41,32
|166.135.407
|% 2,13
|
|AYDEM
|8,40
|135.017.289
|% -0,47
|
|ZRGYO
|1,60
|114.660.497
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,60
|114.660.497
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,03
|40.722.031
|% 1,98
|
|CANTE
|4,63
|168.290.002
|% 5,23
|
|PEKGY
|1,38
|43.110.126
|% 9,52
|
|TURSG
|5,50
|91.161.934
|% 1,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2396
|8,2473
|% -0,27
|
|Euro
|10,0195
|10,0301
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,4843
|11,5419
|% 0,28
|
|Frank
|9,0935
|9,1483
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1874
|2,1983
|% -0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|20,31
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,11
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,44
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,28
|68,28
|0,19
|